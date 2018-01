No entiendo lo del dogma

Primero de mayo año dos mil catorce. Las feministas, constituidas en Procesión del coño insumiso, pasean justo eso por las calles de la ciudad. Las denuncian. Por «ofensa a los sentimientos religiosos». Se archiva. Por el concepto festivo y reivindicativo del acto (y que no me he leído el texto del archivo pero que lo mismo el juez entendió que eso de las procesiones ya venía desde las ‘Pompas’ griegas, en las que se paseaban divinidades paganas, o que le chocó que el domingo de resurrección caiga siempre el primer domingo después de la luna llena que precede al equinoccio de primavera; o la similitud entre el Easter anglosajón y la diosa Astarté, que resultaba nacer de un huevo babilónico. O lo mismo que dedujo que los primeros padres de la iglesia católica no eran más que unos piernas capaces, incluso, de falsear la fecha del nacimiento de Jesús para hacerlo coincidir con las Saturnales y así hacer una ronda de sincretismo).

Se archiva, pues. Y ahora se reabre. Por lo mismo. Por entender que el tema «escarnece al dogma de la santísima virginidad de la Virgen María». A cuadros ando.

Y que uno no tiene nada contra las creencias de nadie. Siempre que se queden en el ámbito de quien vaya a buscarlas. Y que uno tampoco tiene nada contra el dogma de la Virginidad de María (más allá de su carácter denigrante hacia la mujer y su sexualidad, más allá de su machismo, más allá de su tono tan desigualitario) pero que no lo entiendo.

Lo primero porque no es escarnio a las personas que creen en el dogma. Sino al propio dogma.

Y luego, ¿no es que cada mujer tiene una cosa parecida a la que paseaban las muchachas de la cofradía?, ¿o es que ahora resulta que tal determinada parte la poseía tan solo María? Entonces, ¿está seguro el juez de que la parte paseada es exactamente la de María? Y más aún, en el supuesto de que lo fuera, ¿alguien le hizo la prueba del pañuelo a la parte en cuestión?, ¿la examinó algún ginecólogo?, ¿y si precisamente esa parte que se procesionaba estaba absolutamente intacta e inmaculada?, ¿no sería que, entonces, más que escarnecer el dogma se lo estaría ensalzando?

Le regala Stanislaw Lem a uno de sus personajes, el profesor Peter E. Hogarth, la siguiente frase: «La humanidad es semejante a un jorobado que, para ignorar que podría no haberlo sido, lleva miles de años dedicado a buscar los motivos que hacen necesaria su joroba». Así que eso. El sol girando alrededor de la tierra, ya saben. Y beneficiando a los chupabotes. Y el delito de ofensa a los sentimientos religiosos ofendiendo a mis sentimientos humanos. Y a la razón.