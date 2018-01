El emocionante mensaje que dejó una mujer instantes antes de morir de cáncer Valorar el tiempo con los demás, abrazar a vuestro perro o quejarse menos son algunos de los consejos que la joven compartió en su carta publicada en Facebook LA VERDAD Miércoles, 10 enero 2018, 13:41

“Tengo 27 años y no me quiero ir. Amo mi vida, soy feliz. Se lo debo a mis seres queridos, pero no tengo el control”, así era Holly Butcher, la joven australiana a la que en 2016 diagnosticaron un cáncer llamado sarcoma de Ewin y que recientemente ha fallecido. Sin embargo, más allá de lamentarse, las ganas de vivir de esta joven quedaron plasmadas en una carta que publicó en Facebook pocos días antes de morir.

Holly Butcher explica en su texto que siempre se había imaginado envejeciendo con su pareja y rodeada de sus hijos, sin embargo el destino tenía otro camino para ella. “La vida es frágil, preciosa e impredecible” dice la joven australiana. Asimismo, insiste en que es importante que la gente deje de preocuparse por cosas como la “celulitis en el trasero”, los “atascos” o las “noches de insomnio” y ocupen todo ese tiempo en decir “te quiero” a las personas de su alrededor, abrazar a sus perros o comer un buen trozo de tarta sin remordimientos.

“Deja ir toda esa mierda, te juro que no estarás pensando en esas cosas cuando sea el momento de irte” afirma Butcher en su nota y añade: “Agradece tu pequeño problema y supéralo. Sal a la calle y coge una bocanada de aire fresco. Mira el cielo azul y los árboles verdes. Piensa en lo afortunado que eres al ser capaz de hacer solo eso, respirar”.

Por último, la joven finaliza su carta diciendo que “nunca sabes el tiempo que tienes en esta tierra, así que no lo malgastes en ser miserable” y realiza una última petición a través de la red social: “Haz una buena acción por la humanidad y comienza a donar sangre regularmente. Estarás salvando vidas y te hará sentir bien”.