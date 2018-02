Detenido un anciano acusado de rociar con salfumán a un médico: «Tú mataste a mi hijo» «Que pena no haberlo dejado ciego, era mi intención y luego me hubiese entregado a la policía», dijo tras perpetrar el ataque AGENCIAS Viernes, 2 febrero 2018, 12:34

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valencia a un hombre de 85 años que roció con un líquido, al parecer salfumán, a un médico jubilado de 72 que había asistido al hijo del detenido en una operación y que posteriormente había fallecido.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el suceso se produjo el pasado martes alrededor de las 12 horas en un hospital de la ciudad.

Los policías averiguaron que un hombre, que se encontraba sentado en una silla de una sala de espera, se había dirigido a otro a gritos de "¡asesino, has matado a mi hijo!" cuando este iba a subir a su moto, y posteriormente le habría rociado el rostro con un líquido.

A continuación se produjo un forcejeo entre ambos y en el transcurso del mismo el sospechoso le habría roto la chaqueta, valorada en unos 500 euros.

Continuando con las investigaciones, los agentes averiguaron que la víctima era un médico jubilado y que hacía cinco años había asistido al hijo del sospechoso en una operación, tras la cual aquel había fallecido.

Los agentes se dirigieron hacia el sospechoso, que se encontraba sentado en una silla muy alterado, al mismo tiempo que decía: "Han matado a mi hijo, he comprado salfumán, que pena no haberlo dejado ciego, era mi intención y luego me hubiese entregado a la policía".

El hombre fue posteriormente detenido como presunto autor de los delitos de atentado a agente de la autoridad y daños, han informado las mismas fuentes.