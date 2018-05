Descubren un problema que puede ocasionar el ibuprofeno en las mujeres Un estudio de la Universidad de Oslo concluye que puede hacer que algunas patologías se compliquen y duren más tiempo LA VERDAD Sábado, 19 mayo 2018, 09:51

Un estudio de la Universidad de Oslo ha concluido que la toma de ibuprofeno en mujeres puede provocar que una infección en el tracto urinario, cistitis, dure unos tres días más de lo normal e incluso se pueda complicar desembocando en infecciones renales.

En la investigación han participado 400 mujeres que padecían cistitis y estaban siendo tratadas solamente con este antiinflamatorio no esteroideo (AINE) sin apoyo de ningún antibiótico. Las conclusiones sacan a la luz que su recuperación era mucho más lenta, con la mitad de probabilidades de que la enfermedadad terminara alargándose más allá del cuarto día. De todas las que se trataron solo con ibuprofeno, 181 desarrollaron una infección renal e incluso cinco de ellas tuvieron que ser hospitalizadas.

Tratamiento con antibióticos

El estudio de la Universidad de Oslo concluye que aunque solo con la toma de ibuprofeno puede mejorar la cistitis, muchas no lo hacen, por lo que «hasta que no podamos identificar a las mujeres que necesitan tratamiento con antibióticos para prevenir complicaciones, no podemos recomendar el ibuprofeno solo a las mujeres con casos de cistitis no complicados»

Se cree que los antibióticos pueden acortar una infección de la vejiga y proporcionar un alivio rápido de los síntomas, que incluyen dolor, fatiga y una necesidad urgente de orinar.

Se calcula que más de la mitad de las mujeres sufrem una infección urinaria como la cistitis alguna vez en su vida. En una de cada cinco es algo recurrente. El ibuprofeno como único tratamiento solo estaría indicado, hasta que se elaboren más estudios, para casos muy leves.