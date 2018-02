Este delicoso alimento es mejor que los cereales para desayunar Los expertos aseguran que comiendo esto aguantas más tiempo durante la mañana con sensación de saciedad C. GARCÍA Miércoles, 7 febrero 2018, 20:12

Los cereales que tomas por las mañanas para desayunar no son tan saludables como creías. Entre la gran cantidad de azúcar y otros productos industriales que contienen no son nada recomendables. Si a eso le sumamos que a las dos horas las tripas empiezan sonar y el apetito a crecer, este alimento no es una buena opción para tus mañanas.

Los expertos han realizado un estudio y confirman que la pizza es mucho mejor para desayunar que un tazón de cereales. Según un estudio publicado en el Chicago Tribune, desayunar pizza es más saludable que los cereales: contiene las mismas calorías que los cereales y muchas más proteínas, para que no te entre el hambre a media mañana.

Eso sí, los médicos aconsejan no abusar de estos desayunos. Según informan, no se debe desayunar pizza más de cinco veces a la semana. Ya se sabe que nada es bueno en exceso. Dicho esto, ahora ya sabes que puedes combinar unas porciones de pizza para unos días y unos tazones de cereales para otros.