¿Hay que dejar de comer pasta para adelgazar?

En algunas dietas están totalmente prohibidas. Al tener una gran cantidad de hidratos de carbono, las pastas suelen ser alimentos no aptos para los que quieren perder peso, pero, ¿qué hay de verdad en eso? Un estudio realizado por el Instituto Mediterráneo Neurológico Nuromed, de Italia, defiende la ingesta de pasta de vez en cuando.

Este centro de investigación italiano, que parece empeñado en defender su propia gastronomía popular, asegura que no solo no engorda, sino que comer pasta podría estar ayudando a adelgazar. Eso sí, puntualiza que siempre y cuando se respete la variedad de sus productos y no se mezcle con salsas, la pasta tendría estas propiedad beneficiosas y no engordría.

Uno de los científicos que participó en estos experimentos, que encuestó a 23.000 voluntarios, explica que comer pasta consigue que tengas una menor circunferencia de la cintura y, además, una mejor relación cintura-cadera».

Por supuesto, lo de comer moderadamente es muy importante si se trata de pasta. Aunque es cierto que tiene componentes muy beneficiosos, comerlo con salsas artificiales no es muy buena idea..