Lo dejan todo para navegar por el mundo y su barco se hunde dos días después Vendieron sus pertenencias y dejaron sus trabajos para cumplir la ilusión de su vida LV Lunes, 12 febrero 2018, 12:53

Tanner Broadwell y Nikki Walsh forman una pareja de jóvenes soñadores que decidió vender todas sus pertenencias personales y dejar sus puestos de trabajo para lanzarse a la ventura de recorrer mundo a bordo de un barco para cumplir su sueño. Solo dos días después de haber salido de puerto la ilusión de sus vidas, sin embargo, se fue por la borda al hundirse la embarcación en la que pensaban dar la vuelta al mundo.

Según cuenta Antena 3, fue el pasado miércoles cuando ocurrió todo. Solo dos días después de haber partido, los servicios de emergencia recibieron las llamadas de un barco que estaba en problemas en el Golfo de México. Algo había golpeado a la embarcación, de 8 metros y medio de eslora, haciendo que esta se hundiera sin que hubiera que lamentar daños personales puesto que tanto la pareja como el cachorro por el que viajaban pudieron salir ilesos. Sus pertenencias sí acabaron en el fondo junto con su barco.

La pareja ha quedado hundida tras el suceso: "Vendí todo lo que tenía para hacer esto y perdí todo en cuestión de 20 minutos", cuenta Broadwell, que mantiene la esperanza de poder seguir buscando su sueño. "No me voy a rendir ahora, voy a conseguir otro barco. No podemos renunciar a nuestros sueños", dice.