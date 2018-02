¿Deberías volver con tu ex? Los expertos te aconsejan sobre uno de los interrogantes que más personas se han hecho alguna vez en su vida C. GARCÍA Miércoles, 28 febrero 2018, 10:43

El cine, la literatura y en algunos casos la historia nos han hecho creer que volver con una expareja es una decisión romántica y acertada. La vida real nos enseña que dar segundas oportunidades no siempre es lo correcto. Pero ya se sabe que el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Sobre la decisión de volver con un/a ex, los expertos parecen tenerlo claro: No es recomendable. Si tu expareja lleva un tiempo pidiéndote una segunda oportunidad, ha pasado algún tiempo desde que lo dejásteis y sientes que le echas de menos, has olvidado porque se acabó todo y quieres volver a intentarlo... A todas esas dudas habría que contestar del mismo modo: no.

Un estudio realizado por la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, explica que hay dos razones poderosas por las que no hay que volver con un ex.

- La primera es que nunca tenemos claro si la otra persona está tan implicado en hacer que funcione. Uno es el que ha rogado por volver y el otro es el que ha cedido. Es normal que uno de ellos dé más que el otro, pero ¿quién es? Las dudas conducirán a nuevas discusiones y desestabilizarán la relación.

- Segundas partes nunca fueron buenas. Darse una segunda oportunidad empezando de cero, eso no existe. Los dos se conocen y nunca darán lo mismo por la relación como dos primerizos. Al final terminarán recordando por qué lo dejaron la primera vez.

Por último, se recomienda llevarse bien un exmarido si hay hijos de por medio. Mantener la cercanía y el buen trato para dar un buen ejemplo. Sin embargo, en caso de relación tóxica o malos tratos, lo mejor es poner distancia de por medio.