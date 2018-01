7 consejos para perder peso sin dietas milagro Una nutricionista prepara una dieta. / LV Juan Madrid, jefe de sección de endocrinología y nutrición en La Arrixaca, asegura que el secreto para bajar los kilos de más es «llevar una alimentación equilibrada» LA VERDAD Jueves, 18 enero 2018, 11:43

La época navideña no solo ha traído encuentros familiares y regalos, también ha dejado un par de kilos en el cuerpo que son indeseados e innecesarios para muchos. Lo mejor para deshacerse de ellos es "llevar una alimentación equilibrada2, afirma Juan Madrid, jefe de sección de Endocrinología y Nutrición en La Arrixaca. Para conseguirlo, el especialista ha dado a 'La Verdad' siete consejos de hábitos saludables.

1

Huir de las dietas milagro

Se las conoce como dietas milagro, pero últimamente se han rebautizado para denominarse dietas 'detox'. En ellas es típico ayunar o comer solo frutas y verduras. Pero seguirlas es "una tontería", asegura Juan Madrid, porque con ellas "solo se pierden líquidos y azúcar, y no grasa. Y a los tres días se recupera el peso perdido". Tomar en serio la alimentación correcta, "en la que haya proteínas y un 70% de fruta y verdura cada día", es esencial para perder el peso cogido en vacaciones.

2

Perder el miedo a ciertos alimentos

Según el especialista, los desayunos deben tener leche y tostadas de pan integral con tomate. En la comida central del día, siempre debe haber una ensalada grande como primer plato, "pero no para picotear, sino una ensalada para cada persona que se siente a la mesa", asegura. El segundo plato debe ser "durante tres días a la semana, legumbres; otro día debe llevar pasta y otro día arroz, y el resto de días carne o pescado". Y como postre, una pieza de fruta. Pensar que las legumbres, la pasta, el arroz o la fruta después de comer engordan "es un error". A media tarde, Madrid recomienda tomar "dos yogures desnatados" y para la cena, "verdura o pescado".

3

Hacer ejercicio físico

El consejo estrella que dan todos los especialistas y tal vez el que más trabajo cuesta aplicarse. "Hay que tener muy claro que sin el ejercicio físico no vale de nada hacer dieta, porque se pierde un poco, pero llega un punto en el que el cuerpo se adapta y se estanca", incide el endocrino.

4

No comprar productos elaborados industrialmente

Ni embutidos, ni pechugas de pavo envasadas, ni bollería industrial, nada. Madrid es tajante cuando omite por completo estos productos de la dieta. Además, el truco es "no comprar y no tener en casa aquello de lo que no quieras comer. Aunque parezca una tontería, no lo es. Al final acabamos comiendo de todo lo que hay en casa. Por eso hay que evitarlo", sentencia.

5

Litro y medio de agua al día

Beber agua siempre es importante. El especialista asegura que la cantidad recomendada es un litro y medio al día, pero "se distribuyen entre la ingesta de alimentos y la bebida". Por supuesto, en una dieta es mucho mejor el agua, las infusiones o las bebidas sin azúcares ni calorías. Para ser conscientes de que la bebida también engorda, Madrid nos da una guía: "Una caña de cerveza tiene entre 80 y 100 calorías, dependiendo del alcohol; una copa de vino tiene 100 calorías, y una clara con gaseosa unas 40 o 50 calorías".

6

Evitar los aperitivos calóricos

Estar a dieta no significa que no se pueda salir a tomar un aperitivo los fines de semana. Para Madrid, lo más importante es cuidar lo que se come, y eso también se puede hacer en un aperitivo. "En lugar de unas patatas de bolsa o unas almendras fritas, hay que pedir unas almejas o un poco de pulpo, que tienen diez veces menos calorías", apunta.

7

Evitar el estrés

Cuando se dice que el estrés hace engordar, los especialistas se refieren a que las personas estresadas y las que no duermen por la noche "tienden a consumir más comida grasa y con azúcares, porque les apetece más que a los demás". A esta forma de coger peso se la ha llamado 'obestrés', según Madrid, que es "la obesidad asociada al estrés". Para evitarlo, el especialista recomienda "regularidad en la vida diaria y en las comidas, además de hacer deporte, que es una forma de quitar el estrés", asegura.