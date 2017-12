Consejos para aguantar toda la Nochevieja con los tacones El temido dolor de pies aparece en cualquier momento y convierte la noche en un infierno C. GARCÍA Sábado, 30 diciembre 2017, 17:34

La última y la primera noche del año merece ser por todo lo alto. Por eso son muchas las chicas que recurren a los tacones, el calzado más elegante por excelencia. Pero como ya reza el dicho, "para presumir hay que sufrir", y muchas mujeres lo saben bien cuando llevan ciertos tacones durante varias horas.

Si esta Nochevieja tienes pensado llevar unos tacones durante toda la velada, debes seguir estos consejos. Quizás no sirvan de nada y el dolor llegue en algún momento, sobre todo si eres de las que aguanta hasta altas horas de la mañana, pero al menos te ayudarán a que tarden algo más en aparecer.

1- No estrenes zapatos

Aunque te gustaría ir de estreno total, mejor que los pies no formen parte de ese plan. Llevar zapatos nuevos no es el mejor plan para Nochevieja. El calzado debe amoldarse al pie y eso conlleva algunos días de adaptación. Mejor que no los hayas comprado la tarde de antes.

2- Crema y polvos de talco

Es el truco de la abuela. Poner un poco de crema en las zonas más críticas del zapato: el talón, la puntera... De este modo el pie adaptará mejor la forma y será más cómodo.

3- Bloquear el nervio

Recomiendan envolver en cinta aislante los dedos corazón y anular del pie. Así se bloquea el nervio y el dolor se siente menos.

4- No pares de bailar

Es cuando paras de moverlo, que el pie empieza a ser consciente del cansando. Cuando se enfría empezará a doler, por lo que se recomienda bailar y bailar durante toda la noche.

5- No te los quites

Bajo ningún concepto te quites los zapatos, a no ser que ya estés en casa. Sabemos que quitarse los zapatos en una sensación orgásmica como pocas, pero mejor guardatela para la intimidad de tu hogar. Al quitarte el zapato, el pie se expandirá al instante. El dolor se pasará durante unos minutos pero en cuanto vuelvas a ponértelo, empezará a doler de nuevo.