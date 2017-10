El 'chico del polo azul' que se enfrentó a un grupo de ultras El joven defendió a dos chicas en Valencia que estaban siendo golpeadas por «neonazis» C. GARCÍA Miércoles, 11 octubre 2017, 10:23

Una serie de enfrentamientos ocurridos ayer en Valencia indignaron a la red. Los valencianos celebraban su día festivo y un grupo nacionalista se manifestaba aparentemente de forma pacífica. La supuesta paz fue interrumpida de forma violenta cuando un grupo de ultra derecha comenzó a golpear a algunos de ellos.

Entre las duras imágenes que se han podido ver por las redes sociales de ese choque de grupos, destaca un vídeo en el que un joven con un polo azul se enfrenta a varios de los radicales. Después de que un usuario de Twitter destacara la valentía del chico, este dio la cara y explicó porque se atrevió a entrometerse de ese modo en la trifunca.

«El chico del polo azul era yo. Estaban pegandole a dos chicas patadas en el suelo y me he tenido que meter. La policía no hacía nada, se las podrían haber cargado. Era yo sí, solo me han alcanzado un par de puñetazos pero no me han hecho nada, he salido ileso», relató el joven.

Su intervención sirvió para que el grupo dejara de pegar brutalmente a las chicas, una de ellas en el suelo según se ve en el vídeo. El 'chico del polo azul' se convirtió en el nuevo héroe de Twitter.

🎥«Valencianistas de diferentes corrientes» NO: espanyolistes feixistes.

«Algo ǫ no había ocurrido nunca», no que va! pic.twitter.com/dNfWFQO4S0 — Xúquer ⋆≋⋆ (@SomRiberencs) 9 de octubre de 2017