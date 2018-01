La católica que clama por el control de la natalidad Fabrizio Hensch Su condición de católica no le ha impedido emprender una cruzada particular contra el Vaticano por extender el uso de anticonceptivos en el Tercer Mundo Miércoles, 17 enero 2018, 09:42

Su papel trasciende al de mera esposa de uno de los hombres más ricos del mundo. Es el corazón que mueve al cofundador de Microsoft, la voz de los sin voz en la élite económica mundial y el alma de la fundación, que impulsó en el año 2000 para combatir el hambre, luchar contra la mortalidad infantil y reconocer los derechos de la mujer. Siendo todavía una niña, durante una cena de Nochebuena, se prometió a sí misma que ayudaría «con todos sus medios y fuerzas» a los desheradados. El tiempo le dio los recursos para cumplir aquel conjuro y materializar aquellas aspiraciones altruistas con la Fundación Bill y Melinda Gates. Ambos comparten una fortuna estimada en más de 90.000 millones de dólares y ella está considerada una de las mujeres más influyentes gracias a la labor filantrópica que efectúa desde su presidencia en esta organización. A día de hoy, lleva más de 40.000 millones de dólares invertidos en programas contra el hambre, la educación y la salud, con especial atención a las campañas de vacunación y anticoncepción.

Olfato para los negocios

Nacida el 15 de agosto de 1964, Melinda Ann French es la segunda de cuatro hermanos. Con ellos, creció en Dallas, donde se graduó en Informática y Economía por la Universidad de Duke y obtuvo un MBA en la Duke's Fuqua School of Business en solo cinco años. Tras graduarse logró enrolarse en Microsoft -llegó a ser gerente de productos- donde demostró su fino olfato para los negocios. Su determinación y su sensibilidad conquistaron a Bill Gates, con quien se casó en 1994 y ha tenido tres hijos.

Admiradora confesa del Papa Francisco, tiene a la Madre Teresa como una de sus grandes inspiraciones. Sin embargo, su condición de católica no le ha impedido emprender una cruzada particular contra el Vaticano por extender el uso de anticonceptivos en el Tercer Mundo. «Los hombres y las mujeres tienen el derecho de decidir si quieren tener o no hijos y cuándo», defiende la filántropa.