La carrera sádica: solo 15 personas la han terminado en 30 años Nada es convencional en esta ultramaratón. Cada año, unos 40 corredores intentan recorrer 161 kilómetros en 60 horas en un endiablado escenario en Tennessee. Solo 15 personas lo han conseguido en más de 30 años. Así es la Barkley Marathons POR DANIEL MÉNDEZ / XLSEMANAL Domingo, 6 mayo 2018, 12:14

«Es mi desafortunado deber informarle de que su nombre ha sido seleccionado para la Barkley Marathons, que tendrá lugar en el parque de Frozen Head, en el estado de Tennessee, Estados Unidos».

Con esta peculiar carta se informa al solicitante de que ha sido admitido a una de las pruebas deportivas más duras -y peculiares- del mundo. Hay ironía, sí, pero también un aviso a navegantes. «Le anticipo que esta empresa no le llevará más que a un período de sufrimiento indecible, al final del cual probablemente no encuentre más que fracaso y humillación», continúa la misiva. Y no miente. Los participantes tienen 60 horas para recorrer 100 millas (unos 161 kilómetros) en mitad de un tupido bosque y con un desnivel acumulado de 18.300 metros (el Kilimanjaro, por ejemplo, alcanza los 5895 metros).

Los pocos que lo consiguen apenas pueden dormir diez minutos en los dos días y... Este es un artículo de XLSEMANAL, suplemento dominical de LA VERDAD. Puedes leerlo completo aquí