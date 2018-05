Cambios en la ITV: ¿Tiene mi coche que pasar los nuevos controles? Los nuevos controles de emisiones solo tendrán que pasarlos los vehículos matriculados a partir de una fecha concreta LA VERDAD Lunes, 21 mayo 2018, 08:03

Las nuevas normas que regulan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ya han entrado en vigor en España desde el pasado domingo 20 de mayo. La inspección a la que a partir de ahora se tendrán que enfrentar los vehículos incluye muchas novedades, entre la que destaca la de poder elegir dónde pasar un segundo examen en caso de que el primero fuera desfavorable. Se incluyen, además, nuevas pruebas de control a los vehículos que se irán implantando gradualmente.

Fechas a tener en cuenta

Respecto a los nuevos métodos de control es especialmente importante tener en cuenta algunas fechas clave. Desde ayer 20 de mayo las estaciones ITV ya pueden hacer control de emisiones de gases contaminantes mediante un equipo de diagnóstico a bordo (OBD) que complementa el que se hace a través del tubo de escape. Los coches diésel y gasolina que se someterán desde ya a esa prueba son los matriculados a partir de 2011 y en el caso de los vehículos pesados desde 2015.

Los resultados de estas pruebas no son vinculantes todavía. Será a partir desde el 10 de septiembre cuando en caso de que se detecte una deficiencia se pueda emitir una valoración desfavorable que haría que el coche no pudiera pasar la ITV.

Es importante señalar que esta nueva prueba no establece niveles diferentes, sino que controla que no haya ninguna deficiencia que haga que el vehículo emita más partículas contaminantes. Un coche en buen estado de mantenimiento no debería tener problemas para pasarla.

Vigilarán la electrónica del coche

Gracias a al sistema de diagnóstico OBD también se podrá inspeccionar en las estaciones ITV el estado de sistemas de seguridad controlados electrónicamente. Es el caso del control de estabilidad ESP, el sistema antibloqueo de frenos, los airbags, el kilometraje, etc.

Si bien el Real Decreto aprobado lo prevé, todavía no hay un manual oficial que permita detectar los códigos de error de cada uno de los fabricantes de vehículos, por lo que por el momento no hay fecha para que se empiecen a hacer estos controles en la ITV. En un principio se ha dado un plazo de un año, por lo que no empezarían a realizarse hasta 2019.

Segunda inspección

Los cambios en la ITV establecen, además, que si un conductor no logra superar una primera inspección podrá elegir dónde ir a la segunda que solo se limitaría a comprobar los errores de la primera, si bien no está completamente claro que esta vaya a ser del todo gratuita si se elige un lugar distinto al inicial. Lo que está claro, eso sí, es que la segunda inspección de la ITV debe hacerse antes de que pasen dos meses desde la primera, ya que a partir de ese plazo ya se consideraría una inspección desde cero.