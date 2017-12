Cachondeo en 'First Dates' con esta pareja de murcianos José y Carolina vivieron una de las citas más surrealistas del programa, y el cachondeo con José continúa aún hoy en las redes sociales LA VERDAD Jueves, 28 diciembre 2017, 11:15

De vez en cuando el programa 'First Dates' de Cuatro sorprende con algún participante un tanto...surrealista. Y en alguna ocasión se alinean los astros y coincide que ambos pretendientes entran en esta categoría, como en el caso de José y Carolina, dos jóvenes murcianos que acudieron al programa a buscar a su media naranja. Aunque José dio en todo momento la impresión de no necesitarlo, y es que este «George Clooney murciano» (como él mismo se definió) , natural de Cieza, confesó ante la cámara que había conquistado a la friolera de 2.300 mujeres, y eso porque había pasado muchos años (relativos, porque en realidad tiene 19) encerrado frente a su ordenador.

José dijo ser influencer y sus más de 260.000 seguidores en Instagram son buena prueba de ello...o no. Porque el hecho de que el 30 de septiembre tuviese 4.000 'me gustas' por foto y el 4 de octubre de repente 20.000 ha despertado las sospechas del resto de internautas. «Huele a bots», comenta algún tuitero. Carolina, por su parte, algo más joven, 18 años, sorprendió al público con algunas respuestas un tanto...especiales. Como por ejemplo cuando, por romper el hielo, él le preguntó «si era de 'gym'» y ella respondió con mucho salero que no, que era de Murcia. O como cuando la camarera le preguntó si quería una brocheta y se produjo un diálogo que ni los mejores Marx, después del cual la chica confesó a cámara que no tenía «ni idea de lo que era una 'brochea'... 'brochera'... jajajaja... brocheta».

Pero José se proclamó la verdadera estrella en las redes sociales cuando, tirando del hilo, muchos internautas comenzaron a averiguar que no era su primera aparición en televisión. No hace mucho estuvo en la 7 asegurando que los extraterrestres se comunicaban con él:

Y el año pasado lo hizo hablando de informática:

Además, pese a que en la cita aseguraron que no querían volver a verse, José presume de «nueva novia en Instagram». Seguro que volveremos a ver tarde o temprano al ciezano.