¡Buena bola! El golfista Sergio García niega haber perdido los papeles con un chaval que le daba ánimos durante una competición ANTONIO ARCO Martes, 22 mayo 2018, 23:39

He visto el vídeo del malhumorado golfista Sergio García derrochando malas pulgas por una tontería –¿cómo se las gastaría el malasombra si tuviese que hacer malabares con las orejas para intentar llegar sin descomponerse de cintura para abajo a fin de mes?–, y la verdad es que me he reído por no mandarle de buen rollo a hacer puñetas, aprovechando por cierto que no lo conozco de nada, estamos el uno del otro lejísimos casi siempre, y no me interesa el golf lo más mínimo. Pero lo respeto, ¡eh!, lo respeto. En el vídeo de marras se escucha a un chavalín, sin problema alguno de cuerdas vocales y sin el menor interés en estar allí de adorno, animando voz en grito con sumo gusto al golfista, que me imagino que sería su ídolo hasta ese mismo momento en que este dejó salir de su interior al lobo estepario. Eso, o que un mal día de perros lo tiene cualquiera; aunque así, en principio, estar jugando al golf sobre la hierba fresca y bajo un sol para clase alta o media alta, con el estímulo añadido de que te estás haciendo de oro con la tontería y con los campeonatos que llevas ganados porque tú lo vales, pues no parece que sea una ocupación, o forma de pasar el rato, o de ganarse una vida de película, como para perder los papeles así; los papeles, la educación, la santa paciencia y, con ese modo de tratar a los hombres del futuro, la oportunidad de ser un día en tu pueblo Rey Melchor o Papá Noel, o de que te propongan ser actor protagonista de una nueva versión de 'Chitty Chitty Bang Bang'.

«¡Buena bola, Sergio!», exclamó el chaval con ánimo de infundirle fuerza y confianza en sí mismo a su exhéroe, a su exdeportista preferido, al hombre que se comportó con él como si lo hubiese confundido, atribulado por el peso de unas gotas de sudor sobre su frente, con Hugo Chávez reencarnado, no en un pajarito como le gusta tanto sentirlo a Nicolás Maduro, sino en la mismísima santa infancia, que por cierto tampoco tiene nada de santa.

Pero, no, Sergio García no tenía el cuerpo, ni el día, para hacer suyo el «dejad que los niños se acerquen a mí». Y, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, libre como el viento para sacar los pies del tiesto, pasarse cuatro pueblos en barca hinchable, y perder una oportunidad de oro y podium para estarse callado, le espetó al seguidor infante: «¿Buena Bola? ¡Te quieres callar de una puta vez! ¡Va al agua, joder!». Observen ustedes la delicadeza de seda oriental del vocabulario empleado, el tacto de lujo a la hora de interrelacionarse con sus seguidores más jóvenes, la madurez que demostró, su control de impulsos malencarados y de esfínteres, el afecto derrochado gratuitamente, su fe en el futuro en manos de las nuevas generaciones –incluso de golfistas–, y el nulo tiempo que le dedicó a pensar la cara de pelota de golf vegana que se le quedaría al niño.

Vale, en su defensa hay quien ha dicho que andaba ya por entonces algo frustrado por haber perdido a lo loco su juego tras un gran inicio de torneo; ya ve usted, como si siempre saliesen las cosas como uno desea, o como si para estos casos no estuviese previsto eso que se llama espíritu deportivo, que consiste en buena parte en que hay que saber perder. También hay quien ha explicado que no era al niño a quien iba dirigido el exabrupto, sino a un adulto que, según esta versión para mayores de 18 años, andaría también por allí llevando un rato largo tocándole los bajos echando fuego al deportista, en cuya cara se reía de sus golpes fallidos. ¡Ah, un pequeño detalle! De esta última versión es propietario el propio golfista, que ha pedido perdón al niño por si esta confusión podía haberle hecho mella en su fe en sus semejantes. ¡Pero Sergio García, que te hemos oído! Y que nos hemos quedado con la gana de que el niño te hubiese respondido, muy educadamente, «Porque tú lo digas». Merluzo.