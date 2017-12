Los bomberos rescatan a una mujer desnuda del interior de una chimenea La chica quería sorprender a su expareja, padre de sus tres hijos C. GARCÍA Martes, 26 diciembre 2017, 18:18

Los bomberos de Los Angeles recibieron hace unos días una insólita llamada. Una mujer se había quedado atrapada en una chimenea. Al llegar descubrieron que no solo estaba atascada en la cavidad sino que iba desnuda.

La mujer trataba de entrar a la casa del que era su exnovio y padre de sus tres hijos. Al parecer se quitó la ropa porque le resultaba más fácil colarse por la chimenea desnuda, contó el dueño de la casa.

En una entrevista para la CBS, el exnovio, Tony Hernández, reveló que escuchó los gritos de la chica y trató de intentar sacarla de la chimenea pero no lo logró. Confesó que le preocupa la actitud que tiene ella desde hace algún tiempo. Al parecer, la mujer no tiene permitido visitarle a él (que tiene la custodia de los niños): «Esto no es bueno para mis hijos. No me gusta como está actuando».