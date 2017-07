Baleares prohíbe la muerte de los toros en las corridas

Paco Ureña, triunfador en Valencia

Coincidió el jurado con la percepción unánime de la afición valenciana al declarar como gran triunfador del ciclo al torero de Lorca Paco Ureña. Su importante actuación la tarde del sábado ante los toros de Luis Algarra, en la que el torero lorquino fue cogido por su primero y realizó al sexto una de las mejores faenas de la temporad, no pasó desapercibida, de forma que el jurado valoró a Paco Ureña, que vio cómo el presidente le hurtaba una puerta grande ganada a ley al premiar su faena con solo una oreja y no atender una petición abrumadora del segundo trofeo. No tendrá la foto a hombros, pero si la satisfacción de obtener la valoración de la mejor faena de la feria, informa Paco Ojados.