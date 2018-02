Un avión realiza un aterrizaje de emergencia por los pedos de un viajero La situación provocó el estallido de una pelea que terminó con la expulsión de cuatro viajeros LA VERDAD Jueves, 22 febrero 2018, 09:28

Un pasajero de un vuelo con destino a Ámsterdam ha protagonizado una de las situaciones más surrealistas que jamás han ocurrido en un avión. Ocurría cuando el vuelo procedente de Dubai tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por las inevitables flatulencias de uno de los viajeros.

Cuando los demás pasajeros pidieron al individuo que controlara sus gases, este se negó y continuó tirándose pedos, provocando el estallido de una pelea a bordo del avión de la compañía Transavia Airlines. Ante esta situación imposible de controlar por la tripulación, el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad austriaca de Viena.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el individuo en cuestión no fue expulsado del vuelo pero sí dos hombres implicados en la trifulca y dos mujeres de la misma fila que simplemente estaban sentadas. Estos viajeros fueron puestos en libertad sin cargos pero se les ha prohibido viajar con la compañía aérea en futuros vuelos.

Por su parte, las dos mujeres expulsadas insisten en que, aunque estaban sentadas en la misma fila que los dos hombres que iniciaron la pelea, ellas no estuvieron implicadas en el incidente: "No tuvimos nada que ver con los disturbios. Nos distanciamos de ello. ¿Es que piensan que todos los marroquíes causan problemas? Ese es el motivo por el que no nos dejaron sentarnos", denunciaba una de las mujeres en el periódico holandés De Telegraaf.

Finalmente, la aerolínea Transavia Airlines compartió un comunicado en el que afirmaba que ante cualquier altercado, la tripulación debía garantizar un vuelo seguro para el resto de sus pasajeros. Además, la compañía ha iniciado una investigación sobre el incidente y afirma estar "abierta a conversaciones con estas mujeres".