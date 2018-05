Alerta por la aparición de falsificaciones de preservativos Durex Dos de los modelos de preservativos Durex falsificados. / Aemps Los productos de imitación se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles, ya que la información del paquete se encuentra en húngaro, búlgaro, rumano y serbio LA VERDAD Murcia Martes, 29 mayo 2018, 11:26

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tuvo conocimiento, a través de las autoridades competentes de Serbia, de la distribución en el mercado serbio de unidades falsificadas de preservativos Durex.

Los preservativos Durex originales, fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, se encuentran comercializados en el mercado español, aunque hasta el momento no se detectaron unidades falsificadas en España. Estas falsificaciones se detectaron en cuatro modelos diferentes de preservativos Durex: 'Classic', 'Extra Safe', 'Tickle Me' y 'Feel Thin'. Además el resto de la información que incluye el paquete se encuentra en húngaro, búlgaro, rumano y serbio.

Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura 'made in Thailand' o 'made in China', que no aparece en las unidades originales.

Recomendaciones

El fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, confirmó la falsificación, por lo que las autoridades serbias están llevando a cabo la correspondiente investigación.

Teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan en el mercado español a través de redes de distribución distintas a la del fabricante y los distribuidores identificados, la Aemps recomienda a los usuarios examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.