Siete actividades extraescolares diferentes en las que inscribir a tus hijos Unos niños en clase de robótica. / Fotolia Fomentar la creatividad, reforzar lazos afectivos o adquirir hábitos saludables son algunos de los objetivos de este tipo de formación complementaria que se puede recibir en la Región MARAVILLAS PALOMINO Murcia Lunes, 15 enero 2018, 10:27

Los recuerdos de la época escolar están indefectiblemente asociados a tardes ajetreadas. Además de los deberes, había que hacer frente a las actividades extraescolares que llenaban el tiempo, a saber: baloncesto, inglés, música y percusión, gimnasia rítmica… Y el panorama no ha cambiado: a principios de trimestres los niños llegan con una lista y comienza el quebradero de cabeza. ¿A qué nos apuntamos este año?

Sin embargo, el catálogo de actividades extraescolares que ofertan los colegios se ha modernizado y ya no se limita a fútbol, bailes regionales, idiomas o refuerzo. Las opciones para que los niños completen su formación, no solo en lo académico, sino también en lo emocional o lo creativo, se han incrementado y no son pocas las escuelas que ofrecen en su actividades extraescolares formación alternativa a la tradicional.

Robótica

Tras este futurista nombre, se oculta una actividad apta para todas las edades y especialmente recomendada para los niños amantes de los puzles y de la construcción. Con una gran cantidad de piezas LEGO, los participantes montan diferentes modelos siguiendo la guía que le proporciona el monitor, para luego dar vida a sus creaciones a través de la programación de movimientos al conectarlos a un ordenador.

Pequechef / Aula Cocina

En una sociedad en la que cuatro de cada diez niños tiene sobrepeso y un 13% obesidad, que los más pequeños aprendan a cocinar es un excelente remedio para que coman sano y bien. Animándoles a preparar sus propios alimentos y a experimentar con los diferentes ingredientes, los niños adquieren unos hábitos alimenticios saludables, más aún si a la misma vez se divierten con sus compañeros de clase.

Cardio Kids / Psicomotricidad

Y si es importante que los niños coman bien, también es fundamental que hagan ejercicio. Aunque los deportes por equipos son una de las mejores opciones -ya que fomentan el compañerismo y ayudan a los más tímidos a socializar-, las actividades de cardio o de psicomotricidad son muy útiles para mejorar la coordinación y liberar energía. Estos talleres son especialmente recomendables para niños con hiperactividad o déficit de atención.

Triciencia

Esta actividad cuenta con un taller científico diferente cada trimestre, según indica Imaeduca, y está adaptada para niños de 5 a 12 años. Entre las actividades programadas por esta empresa, que imparte extraescolares en distintos colegios de la Región, destacan la construcción de una ciudad futurista, experimentos con líquidos, sólidos y gases y excavaciones arqueológicas.

Teatro

La representación de una obra de teatro, con todo lo que ello conlleva (ensayo, construcción de materiales y escenarios, memorización…) es una excelente actividad para mejorar la autoestima de los pequeños actores, favorecer la comunicación y aumentar el sentido crítico. Además, durante todo el curso se trabaja con el objetivo de hacer una representación final, con lo que se fomenta la perseverancia y el trabajo en equipo.

Ajedrez

El ajedrez es un juego de tablero clásico de estrategia. Aprendiendo sus normas y practicándolo, los niños potencian su inteligencia, así como mejoran en la capacidad de anticipación y planificación. Durante el curso, los alumnos aprenden las reglas y las ponen en práctica, siempre según el nivel adecuado a su edad y su conocimiento.

Memoatec

Esta actividad, ofertada por algunos colegios, usa diferentes ejercicios para motivar a los niños y entrenar las capacidades cognitivas. Planteado en 14 niveles para adaptarlo a alumnos de entre 5 a 12 años, se trabaja el cálculo, la creatividad, la memoria tanto a corto como a largo plazo, la atención, la concentración, la comprensión lógica y lingüística a través de juegos.