Con la Aemet topó el Cabildo La procesión del Resucitado tuvo que se suspendida por la lluvia cuando estaba a medio camino en 2013. / Rafa Francés. La Agencia de Meteorología cobrará 50 euros diarios a las cofradías murcianas por una más precisa predicción del tiempo ANTONIO BOTÍAS Murcia Viernes, 2 marzo 2018, 03:01

«Aquí, de pagar impuestos, no se salva ni Dios, que es el que está en San Antolín». Así valora un nazareno castizo de la Cofradía del Perdón el anuncio de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) cobrará 50,46 euros diarios a las cofradías de Semana Santa que soliciten una información detallada y específica de la previsión del tiempo.

Cincuenta al día. Lo que al cabo de las diez jornadas que componen la Semana Mayor arroja un total de 504 euros, más el IVA que corresponda. La noticia circuló ayer entre los miles de cofrades murcianos y pronto se convirtió en una de las más comentadas a lo largo de la jornada. No en vano, raro es el año en que los nazarenos de esta tierra no levantan sus ojos al cielo temiendo que llueva, como así ha sucedido en multitud de ocasiones. En algunas, como sucedió en el año 2002, la tormenta obligó a suspender la procesión de Los Salzillos, algo que no sucedía desde hacía 32 largos años.

José Pérez, otro cofrade de la Sangre, se muestra más práctico. «A fin de cuentas, a cada cofradía solo le interesa conocer qué sucederá el día en que sale a la calle. Así que solo le costará cincuenta euros», asegura. Aunque, al instante, añade que «lo que está feo es dejarse ahora decir que cobran, cuando no han cobrado nunca».

Regulado por la ley

El presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías, Ramón Sánchez-Parra, fue uno de los primeros en enterarse de la imposición. Porque recibió una carta de la Aemet donde le anunciaban el nuevo canon. La misiva está dirigida a «Presidentes» y «Hermamos Mayores», otro detalle al que muchos cofrades ayer le sacaron punta. «Entonces, a nosotros no nos atañe -bromea un nazareno de la Salud-, pues aquí tenemos a un teniente comendador al frente de la cofradía».

En la carta, la jefa de Área de Atención a Usuarios, Elia Díez Muyo, aclara que a través de la web de la agencia y las redes sociales se «difunde información meteorológica y predicciones de interés general para los ciudadanos, y los avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de personas y bienes».

Díez Muyo añade que «esta información está constantemente actualizada» y señala que las cofradías de Semana Santa requieren «predicciones meteorológicas a la medida», lo que obliga a «un refuerzo de los Grupos de Predicción y Vigilancia». Y eso supone «un servicio de obligado cobro», según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2016. En ella se establecen también los precios públicos que deben regir la prestación de esos servicios.

¿Cuáles son esos servicios? La carta de la alta funcionaria aclara algunos de ellos, tales como «la emisión de predicciones por SMS, el asesoramiento telefónico personalizado, etc.». Las cofradías que requieran dicha información tienen de plazo hasta el próximo 16 de marzo para solicitarla y, en caso de dudas o necesitar un presupuesto detallado, pueden dirigirse «a la delegación territorial más cercana».

Lo paga el Ayuntamiento

En otras latitudes tampoco ha sentado nada bien el anuncio de la Aemet, pero al tratarse de una ley habrá de cumplirse. Otra cosa es quién o qué institución lo haga. El Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, se ha apresurado a anunciar que correrá con el gasto de los 504 euros, más IVA, que corresponden al servicio. Y facilitará los datos sobre el estado del tiempo que se le entreguen a las cofradías de la ciudad.

De momento, la predicción de la Aemet para hoy registraba ayer una probabilidad de lluvia que alcanzaba el 80% entre las seis y las doce del mediodía, y el 85% a partir de entonces. Pronóstico general que podría afectar a una de las primeras grandes convocatorias nazarenas: el besapié a Nuestro Padre Jesús del Rescate en la parroquia de San Juan Bautista. Aunque muchos fieles, como es costumbre y han demostrado en tantos años lluviosos, formarán la interminable cola. Con predicción y sin ella.