El alcalde no sancionará a las cofradías que incumplan los horarios de las procesiones Los presidentes de las cofradías de Semana Santa, Diego Domínguez Arcas, Irene Mondéjar Elvira, Alberto Secada Gutiérrez, Fulgencio Martínez Pelegrín, José María Miñarro González y Lázaro Soto Muñoz, durante el pregón el pasado año en la Colegiata. / Paco Alonso / AGM Gil Jódar se muestra contrario a esos procedimientos, pero pide a los presidentes «ajustar el desfile y evitar cortes tan largos» PILAR WALS Lorca Miércoles, 21 febrero 2018, 02:01

«No quiero sanciones, ni multas. Soy reacio a ese tipo de procedimientos, aunque no consentiré incumplimientos». Así se expresó, en declaraciones a 'La Verdad', el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, al ser preguntado por los horarios de los desfiles de la próxima Semana Santa. «No se habló del tema, ni siquiera apareció a lo largo de la reunión que mantuve con los presidentes de las cofradías, aunque sí les pedí en reiteradas ocasiones ajustar la procesión y evitar cortes tan largos», explicó Gil Jódar.

No habrá, por tanto, sanciones por incumplir los horarios de las procesiones de Semana Santa, aunque pide a los presidentes «que el estandarte guión esté cada día de procesión a la hora convenida en la presidencia». Este año el cambio de horario de invierno a verano ha obligado a algunos reajustes. Habitualmente los desfiles se inician una hora después de la puesta del sol. Sin embargo, el primero, el de Viernes de Dolores, lo hará cuarenta minutos después de que el astro rey haya desaparecido. Será el único desfile que se lleve a cabo con horario de invierno por la carrera principal, ya que el cambio está previsto en la madrugada del Sábado de Pasión al Domingo de Ramos. El Paso Negro procesionará a su titular, la Virgen de la Soledad, por la vieja ciudad bien entrada la noche, minutos antes de las diez. Los desfiles de Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, se iniciarán a las 20.30 horas. Y el de Domingo de Resurrección, a las 11.30 horas, también por el casco antiguo.

En su contexto 60 minutos después de la puesta de sol se iniciarán los desfiles bíblico pasionales, a excepción del primero, el de Viernes de Dolores, que comenzará a las 20 horas, ya que aún estaremos inmersos en el horario de invierno. Horario de verano La hora cambiará en la madrugada del Sábado de Pasión al Domingo de Ramos, por lo que se ajustarán los horarios para que las cofradías entren en carrera de noche. El sol desaparecerá el Jueves y Viernes Santo a las 20.25 y 20.26 horas, respectivamente. Las procesiones de esos días y de Domingo de Ramos deberán iniciarse a las 20.30 horas. Fuera de recorrido El desfile de Sábado de Pasión, por la vieja ciudad, será a las 21.45, y el del Silencio, del Barrio, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo.

El primer edil espera, según señaló, que no solo se cumplan los horarios a rajatabla, sino que además se eviten los cortes. «Sé que se precisa de un espacio bastante amplio para reordenar la procesión, pero me gustaría, como les expresé en la reunión, que no haya cortes tan largos. Deben ser dinámicas, sobre todo, la de Viernes Santo, en que nos visitan miles de personas para conocer nuestros desfiles bíblico pasionales. Les pedí que cumplan esta petición escrupulosamente. Creo que no podemos irnos a una procesión que dure más de tres horas», insistió.

A los encarnados aún les quedan dos años para zanjar su deuda por llegar tarde al cortejo

Los horarios provocaron hace algunos años multas a dos cofradías por llegar tarde a la carrera principal. La Hermandad de Labradores, Paso Azul, pagó el coste de su infracción de una sola vez, mientras que la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Paso Encarnado, pidió hacerlo en cómodos plazos. A los encarnados aún les quedan dos años para zanjar su deuda por llegar tarde a los desfiles, como afirmó su presidente, Alberto Secada Gutiérrez. Dijo que para una cofradía como la suya supone un gran esfuerzo económico. «Es el reglamento y nosotros lo incumplimos y nos sancionaron, pero supone casi 1.200 euros al año, lo que para nosotros es todo un sacrificio. Es dinero que tenemos que destinar al pago de la multa, mientras podríamos aplicarlo a recuperar o ampliar patrimonio».

Indulto el próximo año

El presidente de los encarnados pretende plantear el próximo año que se les indulte el último pago pendiente. «Hablaré con los presidentes y con el alcalde para ver si es posible. Sabemos que es importante que haya un reglamento, pero nosotros hemos pagado religiosamente hasta ahora. Incumplimos y se decidió sancionarnos, pero quizás se pueda hacer un esfuerzo y perdonarnos el último pago que coincidirá con la Semana Santa del próximo año».

El alcalde se mostró a favor de este asunto, aunque afirmó «que siempre que todos los presidentes den el visto bueno». Alguno de ellos ha mostrado su apoyo a esta decisión, que deberá tratarse en la habitual reunión previa a la Semana Santa del año que viene.

Mientras, continúan las obras de regeneración urbana en la arteria principal de la ciudad. Una vez han sido colocadas las luminarias, se está llevando a cabo todo el cableado que permitirá contar con iluminación extraordinaria en las nuevas farolas. Cuentan con grandes focos adosados a la parte más alta. Simplificará el trabajo de los operarios del servicio municipal eléctrico que cada año se veían obligados a instalar y retirar la iluminación extraordinaria en cada una de las celebraciones que se sucedían por Juan Carlos I.

La nueva iluminación se estrenará en el desfile de Viernes de Dolores, aunque antes se realizarán distintas pruebas para ver el resultado.