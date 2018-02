La iglesia de Santa María de Gracia es el epicentro de la Semana Santa. Durante unos días que pronto han de llegar, la celebración pasionaria girará alrededor del templo presidido por la Virgen del Rosell y los Cuatro Santos cartageneros, y las Cofradías ocuparán sus naves para poner en escena los principales desfiles pasionales cuando cada noche se alce el telón de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Hasta Santa María de Gracia llegará, acercándose el fin de la Cuaresma y fiel a su esperada cita anual, la Cofradía Marraja, y al filo de la medianoche del Sábado Santo, cerradas sus puertas al último de nuestros cortejos con la entrada de la Virgen de la Soledad de los Pobres, regresará a Santo Domingo. Es verdad que en Santa María, y en su capilla, permanece todo el año como la mejor embajadora posible la Virgen de la Piedad y que el Cristo de Medinaceli desde la suya recuerda a quien le visita la madrugada más hermosa, pero esa noche los marrajos volvemos a nuestra casa.

En Santo Domingo se encuentra el origen de la Semana Santa de Cartagena, y el antiguo convento dominico auspició los primitivos vía crucis y primeras procesiones de la Cofradía del Rosario que en su iglesia tenía capilla. Y desde 1663, más de un siglo antes de terminar la construcción de Santa María de Gracia y hasta la década de los cuarenta del siglo XX, casi tres siglos pues de procesiones en nuestra ciudad, Santo Domingo acompañó la celebración por la Cofradía Marraja del Viernes Santo con sus dos funciones en la madrugada y en la noche de ese día. En la iglesia de Santo Domingo y a su amparo los marrajos edificamos nuestra capilla a partir de una más pequeña adquirida en 1641, estableciendo desde aquel momento una comunión especial con los seguidores de Domingo de Guzmán, bajo cuya dirección espiritual quedaran los antiguos marrajos, y un vínculo indisoluble con la comunidad eclesial que en cada momento ocupó la iglesia del antiguo convento de San Isidoro. Del convento dominico recibimos y custodiamos hasta nuestros días la Cruz Reliquia del siglo XVII, el exorno procesional más antiguo de nuestra Semana Santa, símbolo de la pervivencia de esa antigua unión entre la Orden de Predicadores y la Cofradía Marraja, que al unísono y a resguardo de la iglesia conventual alumbraron la pasionaria cartagenera.

Han pasado casi 400 años y Santo Domingo sigue siendo para los marrajos el lugar de referencia de nuestra historia y existencia. La reja de la Capilla que preside en su retablo el Nazareno no cierra el recinto sino que lo abre para renovar día a día la comunión con la Iglesia. De su nave principal ya no salen como antaño las procesiones del Viernes Santo, pero la vida espiritual, religiosa, y también la cultural de la Cofradía tienen su marco y su escenario natural en ese espacio querido y reconocible, donde la Virgen de la Soledad desde la capilla del Santísimo es garante permanente de ese pacto no escrito de hermandad y de unión.

Esta noche, con la lectura del Pregón de su Exaltación, Nuestro Padre Jesús Nazareno presidirá la iglesia de Santo Domingo. Y a partir del lunes próximo, en el inicio de la semana de cultos cuaresmales de la Cofradía, ocupará su lugar de privilegio en el altar mayor. Y con la misma generosidad que siglos atrás nos dispensaran los frailes dominicos, generosidad que hoy agradecemos a la parroquia castrense que nos acoge a lo largo de todo el año, los marrajos sentiremos, especialmente en estos días que culminaran con el Solemne Miserere a nuestro Titular, que una vez más volvemos a estar en nuestra casa.