«No poder ayudar más a la gente es lo más difícil de mi trabajo» 04:57 El consejero de Empleo, Universidad y Empresa, Juan Hernández, reconoce la mejora económica de la Región, aunque considera que todavía no se ha alcanzado «la situación ideal» Viernes, 9 febrero 2018, 10:58

Desde muy pequeño le gustó el quehacer político, y aunque en su juventud realizó los estudios de Derecho, Juan Hernández es uno de esos privilegiados que han conseguido aunar vocación y trabajo. “Yo no recuerdo si de pequeño me preguntaron alguna vez lo que quería ser de mayor… Pero sí recuerdo que veía las intervenciones en el Congreso de los Diputados y eso me gustaba mucho. Al final no sé si la vida te encamina o si tú acabas desarrollando ciertas aptitudes, pero la verdad es que me encanta mi trabajo”, dice el Consejero de Empleo, Universidad y Empresa.

Tras haber alcanzado en noviembre de 2013 la mayor cifra de desempleo. La Región atraviesa ahora una situación de mejora “que yo creo que nota todo el mundo, las cosas van mejor, hay más trabajo y eso se siente en los ciudadanos”, dice Hernández. ¿Cómo lo han conseguido? “En 2014 se empezaron a introducir reformas importantes en la Región y empezó la recuperación de la economía. Aunque eso había que intensificarlo. Por eso modificamos leyes, facilitamos las inversiones y bajamos los impuestos”, explica.

La tasa de paro se situaba en un 29,6% en 2014. Ahora es de un 19,3%, un porcentaje que “no es la situación ideal todavía, pero marca una tendencia de creación de empleo y salida del paro que en los últimos meses se está intensificando”, asegura el consejero. Según cifras de la Consejería, en el último año han salido del paro más de 14.000 personas y se han creado 28.500 nuevos puestos de trabajo.

Muchas son las labores y responsabilidades con las que debe cumplir el Consejero de Empleo. Pero sin duda, lo más complicado de su trabajo es “que las personas te expliquen su situación de angustia. Es muy difícil de llevar, porque muchas veces quieres ayudar más a la gente y no se puede, porque el sistema no te lo permite porque son circunstancias ajenas a tu punto de intervención”, confiesa.

El Consejero tiene claro que el Servicio de Empleo y Formación de la Región tiene un papel muy importante dentro de la recuperación económica. Y si tuviera que elegir una de las actuaciones del SEF, se quedaría con la ‘cuota cero’ para autónomos. Una ayuda para menores de 30 años que garantiza la gratuidad del primer año de actividad y una tarifa reducida durante el segundo año. Gracias a esta subvención, en la Región trabajan ya cerca de 100.000 autónomos, que constituyen un motor fundamental para la activación Económica de la Región.