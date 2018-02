¿Cómo se pagan los sueldos de una entidad sin ánimo de lucro? 04:56 El Servicio de Empleo y Formación de la Región da 10.000 euros a Radio Ecca por la contratación temporal de Eva Martínez, una joven menor de 30 años Viernes, 9 febrero 2018, 12:43

Radio Ecca es una fundación sin ánimo de lucro que surgió en Canarias para luchar contra el analfabetismo a través de la radio. En su sede en Murcia se realizan labores de enseñanza y asistencia laboral a personas en riesgo de exclusión social. Pero, ¿de dónde cobran su salario los trabajadores de Radio Ecca?

“Nosotros nos mantenemos gracias a donaciones, tanto públicas como privadas”, explica Ana Belén Marco, coordinadora de proyectos de la fundación. Eva Martínez es una de las trabajadoras de Radio Ecca. Su objetivo es conseguir que mujeres sin estudios y en riesgo de exclusión social encuentren un empleo, “algo que no es nada fácil, porque en la mayoría de casos no tienen formación y tampoco tienen mucha experiencia demostrable”, apunta.

Este es el primer empleo de Eva como trabajadora social. ¿Cómo lo ha conseguido? Gracias al sistema de Garantía Juvenil y al programa de empleo con sin ánimo de lucro del Servicio de Empleo y Formación de la Región. Una primera experiencia laboral que durará 6 meses y por la que Radio Ecca ha recibido 10.000 euros de subvención del SEF.

“La verdad es que llevaba unos 10 meses en paro y dudo mucho que hubiera encontrado un trabajo similar si no hubiera sido por el SEF. Sin embargo, desde que me apunté a Garantía Juvenil, ha ido todo rodado. Yo creo que estas ayudas son muy necesarias porque hay mucha gente que acaba de terminar sus estudios y que no encuentra un sitio donde empezar”, manifiesta la joven.

El objetivo de estas ayudas es doble: por un lado favorece a las entidades sin animo de lucro y por otro ayuda a aumentar la empleabilidad de jóvenes sin experiencia profesional. “Yo creo que a Eva le será mucho más fácil encontrar trabajo después de haber estado con nosotros en Radio Ecca”, afirma Marco.