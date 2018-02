Las oficinas de Amusal atenderán a 600 desempleados en un año 04:08 Los trabajadores de este servicio de atención personalizada subvencionado por el SEF atienden cada día a una treintena de parados de larga duración Viernes, 9 febrero 2018, 11:06

Seis tutores atienden a una treintena de desempleados de larga duración cada día en las oficinas de Amusal. Su objetivo, entre otros, es que recuperen la motivación para volver a entrar en el mercado laboral. Ellos son los encargados de proporcionar información laboral y profesional, así como apoyo activo para la inserción laboral de parados de entre 30 y 54 años.

Una de ellas es Laura Alemán Pino, administrativa empresarial. Lleva más de 4 años en paro, pero las entrevistas empezaron a surgir al llegar a Amusal. “Yo solía echar currículums en mano y no me manejaba mucho con internet. Algo que he aprendido a hacer aquí. Pero sobre todo, si tengo algo que destacar es que gracias a José David me he animado mucho para seguir buscando, porque ya casi había tirado la toalla”, confiesa.

José David Alarcón es el tutor de Laura. En sus sesiones, de una hora mínimo cada una, él se encarga de proporcionar a Laura “todo lo que necesite” a la hora de buscar empleo o de postular para una oferta de trabajo. Según cifras aportadas por el Servicio de Empleo y Formación de la Región, que subvenciona el trabajo de atención personalizada, las oficinas de Amusal atenderán a unos 600 parados como Laura antes de que finalice el proyecto en marzo de 2018.

Hacer un currículum, enfrentar una entrevista de trabajo, realizar una carta de presentación y manejarse por internet son algunas de las labores que realiza el servicio de Amusal con estos parados. “La verdad es que debido a la edad que tienen, muchos no conocen dónde tienen que buscar trabajo por internet. Y todos esos talleres se los damos aquí”, explica Alarcón. Sin embargo, esas no son las únicas labores que realizan desde Amusal. Pues los seis tutores también atienden a emprendedores para que sus negocios salgan bien estructurados al mercado.

Esta es una de las líneas de trabajo que el SEF destina a los parados de larga duración, considerados un colectivo de difícil inserción en el mercado laboral, pero no es la única: “Se trata de una intensificación y una mejora de la atención a estas personas. Sumamos esfuerzos para multiplicar resultados, y reforzamos todos los servicios que ya ofrecemos a través de la orientación, colocación, asesoramiento, formación y fomento del emprendimiento”, declaró el SEF en un comunicado.