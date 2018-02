«Sin la cuota cero para autónomos, no habría abierto mi negocio» 02:36 Irene Soriano es una de las primeras jóvenes murcianas en beneficiarse de las ayudas para autónomos menores de 30 años que garantiza la Comunidad Viernes, 9 febrero 2018, 10:44

Con apenas 26 años, Irene Soriano ha abierto su propio estudio de fotografía gracias a las ayudas para autónomos que el Servicio de Empleo y Formación de la Región garantiza a sus jóvenes ciudadanos.

“Lanzarme con mi propio estudio era algo que yo no había pensado hacer tan pronto, pero en cuanto vi la noticia de la ‘cuota cero’ para autónomos menores de 30 años, no me lo pensé. Y la verdad es que sin esa facilidad, no habría abierto el estudio”, afirma la joven. Gracias a esta ayuda, Soriano no pagará nada por su autónomo durante el primer año de vida de su negocio. Además, durante el segundo año, se beneficiará de una cuota mensual reducida de 50 euros.

El objetivo de esta iniciativa del SEF es fomentar el autoempleo entre los más jóvenes. Para poder adherirse a esta ‘cuota cero’, se deben cumplir los siguientes requisitos: ser menor de 30 años y pertenecer al sistema de Garantía Juvenil. Para ello, los jóvenes deben acreditar no tener un contrato de trabajo y no estar inscritos como estudiante en ningún centro de educación o universidad.

Esta reducida cuota no es la única ayuda de la que se beneficia Soriano. Para que la inversión en su estudio de fotografía no resulte un lastre, la joven también recibirá hasta 3.000 euros de subvención como inyección al establecimiento inicial de su negocio.