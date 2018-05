Los hospitales Quirón Salud Murcia y Torrevieja organizan una campaña para la detección precoz de la diabetes Los pacientes podrán realizarse una analítica general gratuita para determinar la presencia de esta enfermedad en el organismo Jueves, 31 mayo 2018, 12:32

La mejor atención sanitaria no es siempre la que cura sino la que previene. Esta es una de las máximas que el Hospital Quirón Salud aplica tanto al trato con sus pacientes como a sus actividades y programas. Continuando con una estela que se viene desarrollando desde años atrás, el Hospital Quirón Salud Murcia y Torrevieja ha organizado una campaña de prevención de la obesidad y la diabetes. Esta iniciativa, que es gratuita para todos los que la soliciten, consiste en la realización de una analítica general gratuita que determine la presencia de esta enfermedad en el organismo.

La obesidad, el enemigo de la diabetes

La obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación hacen aumentar cada año el número de diabéticos. Las personas no son conscientes de las consecuencias fatales de esta enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo no produce la suficiente insulina o no la utiliza con eficacia. Aunque hay varios tipos, la Diabetes tipo 2 es la más común, pues la presenta en 90% de los enfermos, generalmente mayores de 40 años, cuyo organismo no produce la cantidad suficiente de insulina para aprovechar la glucosa o son resistentes a ella. En España, se calcula que hay más de 5.500.000 personas que padecen Diabetes tipo 2, de las que el 43% está sin diagnosticar, es decir, no saben que padece la enfermedad. Unas cifras que van en aumento y que indican que en 20 años se podría incrementar hasta en un 55%.

De todos los factores que pueden incidir en la aparición de la diabetes, el más común es el sobrepeso. Según Carolina Pérez, especialista en nutrición de la Unidad de Obesidad de Quirónsalud Murcia y Torrevieja, «los nuevos hábitos de vida, el sedentarismo y la mala alimentación están convirtiéndose en los peores enemigos de una enfermedad crónica. Estas costumbres obligan, por falta de tiempo, a efectuar una alimentación basada en la comida rápida y a abandonar en muchos casos una dieta rica en vegetales, carnes de buena calidad y pescados».

Para solucionar tanto el problema del peso como de la diabetes, muchas personas recurren a la cirugía baríatrica o metabólica. Así, más del 70% de los pacientes obesos que se someten a una intervención de este tipo deja de ser diabético. Según lo que declaró la Federación Internacional de Diabetes en 2011, «hay evidencia suficiente de que la salud de las personas obesas con Diabetes tipo 2 puede beneficiarse de la cirugía metabólica». La medicina actual dispone de estudios científicos que demuestran que este tipo de operación consigue un buen control de la glucosa sin necesidad de insulina y antidiabéticos orales, en comparación con el mejor tratamiento médico intensivo. Esas cifras fueron todavía mejores si se tiene en cuenta el uso de insulina, ya que más del 90% de los pacientes sometidos a cirugía metabólica consiguieron mantener a raya sus niveles de azúcar sin necesidad de inyectarse insulina. «La efectividad es inmediata en pacientes con Diabetes tipo 2, que habitualmente dejan de usar insulina y medicación a las semanas siguientes de la intervención», explica el doctor Juan Luján, jefe de servicio y responsable de la Unidad de Obesidad y Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Murcia.

