El PADI ha atendido a más de medio millón de niños murcianos

El Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia ha elaborado un informe para hacer balance del Programa de Atención Bucodental Infantil (PADI), en marcha en la Región de Murcia desde 2003 en coordinación con el Servicio Murciano de Salud y que ha atendido ya a más de medio millón de niños de entre seis y 14 años.

En la actualidad, tras el recorte en 2012, el PADI mantiene su actividad de prevención en atención bucodental con más de 30.000 asistencias al año, la mayoría en clínicas privadas habilitadas para ello, en niños de entre seis y ocho años. La cobertura, actualmente, supera el 60 por ciento, esto quiere decir que la mayoría de los niños murcianos en edad de participar en el programa, lo hacen.

Para Oscar Castro, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia, «se trata de un programa esencial para una completa atención bucodental, y que mejor que recordar hoy su trayectoria, el Día Mundial de la Salud Bucodental. Estos pacientes están en la edad perfecta para que podamos adelantar situaciones futuras que podrían complicar su salud».

Castro explica que «este programa es una herramienta de prevención y diagnóstico, además de que sirve para iniciar una relación con el paciente desde una edad temprana, lo que favorece el interés y el conocimiento por la higiene dental y un control necesario por parte de los profesionales».

Inicios y objetivos del PADI

El Programa de Salud Buco-dental para la población infantil de la Región de Murcia se aprobó en la Orden del 27 de diciembre de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo. Se puso en marcha el 17 de enero del año 2003, día que se publicó la Orden que lo regulaba, donde se determinaron los criterios de gestión de la prestación sanitaria buco-dental destinada a la población infantil de la Región de Murcia.

El programa comenzó desde los niños de seis años y el objetivo fue llegar hasta los 15 años. Se irían sumando cohortes de edad. A partir del año 2010, se consiguió que las prestaciones que incluía el programa fueron para todos los niños residentes en la Región de Murcia, que tuviesen derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Servicio Murciano de Salud, y cuya edad estaba comprendida desde los seis años hasta el día que cumpla los 15 años.

Sin embargo, una Orden del 6 de julio de 2012 modificó la cobertura del programa y redujo -a partir de su publicación- en 2/3 las cohortes beneficiarias del Programa, pasando de los seis a los 14 años, a solamente de seis a ocho años. Así, el día que cumplen los nueve salen del Programa de tratamientos con la opción privada, pudiendo ser atendidos en las Unidades de Salud Bucodental del SMS hasta los 15 años.

El objetivo principal del PADI es disminuir la incidencia de caries y de enfermedad periodontal de los niños residentes en la Región de Murcia. Para ello, en su primera etapa antes del recorte por la crisis, en cada nuevo ejercicio se han ido incorporando la población infantil que, respectivamente, cumplía seis años.

Evolución en la atención

La evolución de la población diana -esto es, la población con derecho a asistencia con cargo al PADI- ha ido incorporando progresivamente en cada ejercicio cohortes nuevas hasta alcanzar el total de ellas, en el periodo de 2003-2010. Se observa un incremento constante en los usuarios que tienen derecho a la asistencia bucodental dentro del PADI, como es lógico en la etapa incremental tras la puesta en marcha del Programa, desde los 27.438 niños iniciales en el año 2003 hasta los 145.185 en el año 2010, ocho años después.

Los años siguientes tienen resultados similares (144.922 y 146.680 respectivamente). En el año 2012, tras la aplicación de la Orden que reduce de de 9 a solo tres cohortes de edad, hay una reducción del 66 por ciento de la población diana. Pero, en ese mismo año de aplicación, el programa no tiene consecuencias significativas debido a que los niños se han inscrito ya en el programa en el primer semestre del año, antes de entrar la orden en vigor en julio de 2012. Sin embargo, en los años 2013 y 2014 la población diana es de poco más de 53.000 niños.

Esta evolución ha tenido un crecimiento constante y uniforme desde el inicio del PADI, pasando de los 9.290 usuarios en el año de comienzo del Programa (2003), a los 79.271 usuarios en el año 2010, tras la completarse la etapa incremental, suponiendo un 853 por ciento más desde los 9.000 pacientes iniciales hasta los más de 79.000 pacientes en el año 2010.

A partir de este año se mantiene en cifras similares hasta que se realiza el recorte en julio de 2012 donde, como se ha explicado anteriormente, tiene una mínima repercusión dejando esta cifra en torno a los 77.000. Eso sí, a partir del año 2013, esta cifra se reduce de forma drástica hasta el entorno de los 32.000 usuarios.

Salvo en el primer año de puesta en marcha donde solo se alcanzó un 34 por ciento de cobertura, el resto de años antes de aplicarse el recorte tienen cifras similares, siendo la media de 53.5 por ciento. Es paradójico que tras el recorte, la cobertura sube a más de un 60 por ciento.

En cuanto a los niños que no han sido atendidos en el Programa, destacar que para el año 2003, los no atendidos (18.148) duplicaban en número a los atendidos (9.290). Esta situación es totalmente distinta en el año 2014 -último año del que el Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia dispone datos- donde los no atendidos son 20.885 frente a los 32.203.