Los avances contra enfermedades infecciosas, premio de la Fundación BBVA

La Fundación BBVA ha otorgado este martes su premio Fronteras del Conocimiento en Cooperación al Desarrollo a los investigadores Pedro Alonso y Peter Myler por su "papel clave en la lucha contra las enfermedades infecciosas que afectan a millones de personas", en países con menos recursos y que han causado "cientos de miles de muertes, sobre todo en niños".

"Con frecuencia hemos hablado de estas enfermedades como enfermedades olvidadas. Pero en realidad sí que sabemos de este problema y está bien documentado", ha comentado Alonso, catedrático de Salud Internacional en la Universidad de Barcelona. "Siempre diremos que hacen falta recursos económicos, un compromiso global y mantener ese impulso a lo largo del tiempo", ha añadido respecto a cómo podrían involucrarse aún más las instituciones políticas en su campo de trabajo.

"Y por supuesto hace falta mucha investigación, crear un conocimiento que pueda canalizar el desarrollo y también la proacción por parte de los países afectados. Porque esto no es algo de norte o sur, el mundo ahora es más complejo e interdependiente, así que el liderazgo de tales países es esencial", ha valorado un Alonso que también es el director del Programa contra la Malaria en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Él y su equipo de Ginebra (Suiza) pretenden "influir en las estrategias globales y tratar de trasladar ese conocimiento al entorno global y buscar el impacto máximo, para aplicarlo luego en temas de salud pública".

Además, el investigador español ha recordado que "el desarrollo de vacunas contra la malaria, hasta ahora, ha sido fundamentalmente empírico". "El trabajo conjunto con otras ramas de la ciencia es indispensable, para comprender y retroalimentar esfuerzos. Es un 'feedback' positivo para evaluar datos de eficacia y debería permitirnos una mejor comprensión de su funcionamiento", ha agregado en alusión a su compañero de homenaje en esta IX edición de los Fronteras del Conocimiento.

«Podemos seguir generando concienciación»

Peter Myler. / BBVA

Junto a Alonso, el australiano Myler ha sucedido en el palmarés al también economista 'aussie' Martin Ravallion, quien había sido galardonado en 2016 durante la octava edición "por fijar un umbral internacional para la pobreza". Así lo ha anunciado Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, junto a un jurado compuesto por Joachim von Braun, José María Montalvo, Antonio Ciccone, Vicente Larraga, Norman Loayza y Francisco Pérez.

"Lo que podemos hacer es seguir generando concienciación sobre las enfermedades infecciosas. Mucha gente en el mundo considera que esto no le va a afectar; pero no es el caso, pues hay muchas enfermedades que se deben a bacterias que sí afectan a la sociedad occidental. Nuestro progreso también se va a aplicar en otras áreas, ya que los antibióticos no funcionan siempre tan bien contra cualquier enfermedad infecciosa", ha resaltado Myler, investigador principal en el Centro de Genómica Estructural para Enfermedades Infecciosas en Seattle (Estados Unidos).

"El trabajo genómico es algo fundamental para identificar proteínas u otros ayudantes que podrían aplicarse en vacunas", ha reiterado Myler, pionero en la aplicación avanzada de dicha tecnología a enfermedades endémicas en países más pobres. En 2005 secuenció el genoma de los parásitos causantes de la leishmaniasis y del mal de Chagas, para el jurado de la Fundación BBVA un "hito fundamental que ha logrado identificar múltiples dianas terapéuticas para desarrollar futuros tratamientos".