La importancia del resto de las cosas para superar el cáncer

La doctora Odile Fernández rehúye de la palabra alternativa. No le gusta porque muchas veces se confunde con sustitutiva y es precisamente lo que quiere evitar. Aboga por palabras como integrativa o complementaria para explicar lo que esta médico de familia granadina, superviviente de un cáncer de ovario con metástasis por todo el cuerpo, quiere trasladar a través de su blog o de sus libros. “Tenemos que quitarle ese estigma que tiene el cáncer. No vamos a frivolizar diciendo que aquí no pasa nada, sino darle esperanza y herramientas al enfermos”, explica Rodríguez, que acaba de publicar ‘Mi revolución anticáncer’ (Planeta), donde explica los diferentes caminos que existen para llevar esa enfermedad.

Nunca para sustituir la quimioterapia o radioterapia, como resalta Rodríguez, sino las medidas que pueden acompañar a que los tratamientos que marcan los especialistas sean más efectivos. Pone como ejemplos las unidades que existen en hospitales de Estados Unidos, como el Anderson de Houston o el Sloan-Kettering de Nueva York, donde hay un “asesoramiento de alimentación, talleres de cocina con los productos de temporada, yoga, masajes o musicoterapia”. “Si tú no vomitas, si no estás más cansado, si estás mejor vas a tener una actitud con la enfermedad diferente”, resume la doctora.

Medidas que pasan por andar media hora todos los días (“Esto es bueno para cualquier persona, con una enfermedad o sin ella”), la expresión artística o cambiar la alimentación. La doctora Rodríguez apuesta por una dieta básicamente vegetal, con la inclusión de carne blanca y lácteos como el yogur y el queso de cabra. Cereales, semillas y frutos secos son “altamente recomendables al igual que las legumbres, las setas y las algas”. Además, la médico apuesta por el yoga y la meditación. “Encontramos más paz interior y disfrute de una felicidad cada vez más pura. Reduce los niveles de estrés y ansiedad. Además nos ayuda a procesar el dolor y a fortalecer nuestro sistema inmune”, explica Rodríguez en el libro.