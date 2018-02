La vida que no se quiere o no se puede vivir Chusa Barbero (i), Rocío Peláez y Emilio Gutiérrez Caba, protgonistas del montaje. / Javier Naval Emilio Gutiérrez Caba da vida en esta historia de Ingmar Bergman a un maduro director teatral que diserta sobre su apasionante oficio NATALIA BENITO Viernes, 16 febrero 2018, 23:44

Era Ingmar Bergman no solo un gran cineasta, un ídolo para compañeros de profesión como Woody Allen, era también un hombre de escenario. Dijo una vez: «Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delante».

En 'Después del ensayo', Bergman firma su testamento en vida como artista, se autoanaliza de forma implacable, sincera y atormentada. Para interpretarlo era necesario un hombre experto y con una trayectoria tan transversal como la de Bergman, y ese es Emilio Gutiérrez Caba. Juan José Alfonso invita a Gutiérrez Caba a meterse en la piel de un maduro director que continúa absorbido por su profesión.

Cuándo Sábado 17 de febrero a las 21.00 horas. Dónde Teatro Villa. Entradas 18 euros.

«Cada día, después de ensayar, me gusta quedarme a solas en el escenario y sumergirme en el silencio del teatro vacío... Para reflexionar sobre el trabajo, en estas horas que separan la mañana de la tarde... Debo de haberme quedado dormido... No sé, cuando miro a mi alrededor, no lo reconozco. Misteriosamente, de forma difusa, algo ha cambiado», confiesa el protagonista en escena para dar comienzo a un montaje en el que le acompañan Chusa Barbero y Rocío Peláez, su musa durante 20 años y su hija, respectivamente. Son una madre que lo ha sido todo y lo está perdiendo todo, y una joven frágil, fuerte e inteligente que nació y creció entre bambalinas y que lucha sobre las tablas de un escenario.

La obra, que inicialmente fue una película rodada para la televisión, es también una reflexión sobre la vida que no se quiere o no se puede vivir. La prueba de que ciertos patrones o comportamientos humanos, emocionalmente desequilibrados, continúan repitiéndose irremediablemente y que, por ello, hacen imposible, aunque se intente desde el amor, que puedan ser soportados o perdonados.