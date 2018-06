Tapas del norte a precios del sur Lucía Cascales y David Bayo, con algunos de los bocados que ofrecen en su local. / vicente vicéns / agm Los pintxos de Lucía es una buena representación de los bares de tapas del País Vasco en la zona de las tascas a precios bajos SERGIO GALLEGO Viernes, 1 junio 2018, 23:05

En alguna ocasión he escuchado eso de que comer en el País Vasco es caro. Quien está detrás de esta afirmación suele olvidar lo variable de la calidad del producto, lo que le hace confundir lo caro de lo que cuesta más dinero de lo normal. Y en el norte, donde se come de vicio yendo de 'pintxos', encontramos propuestas a un precio que puede exceder a lo que estamos acostumbrados a pagar por una tapa, pero que en muchas ocasiones resulta económico, si comparamos con la oferta de algunos locales de Murcia. Vayan al bar Borda Berri, al casco viejo de San Sebastián y luego me lo dicen.

Los pintxos de Lucía recrea esa situación de típica taberna vasca donde uno va a ponerse hasta el eje de tapas más o menos elaboradas acompañadas de cerveza o vino en mismas proporciones.

El local es pequeño. Solo mesas altas y una barrita que sirve de mostrador de las tapas ya preparadas. Mucha madera, mucha limpieza y una camarera y su pareja al frente de un local muy barato que está llenando los fines de semana las pocas mesas de que dispone. «¿Qué te pongo de beber, cariño?», me dice con simpatía la camarera casi al tiempo que me informa de que los platos que tienen fuera de carta son un pastel de cabracho, unos chipirones en su tinta y un 'pintxo' a base de espárragos y cecina. En la carta, tapas murcianas como la marinera, cazuelas de michirones, callos o carrilleras, ensaladas, bocadillos, tostadas y una docena de 'pintxos' calientes y fresquitos como milhoja de calabacín con pollo relleno, queso gratinado y reducción de vinagre balsámico, piruletas de gambón con bacon y un caramelo de gamba o un boquerón con tomate, queso manchego, pimentón picante y pistacho. Todos a un precio que no supera los tres euros.

Los pintxos de Lucía. Murcia Dónde: C/ San Ignacio de Loyola. Horario: Cierra domingos y lunes mediodía. Teléfono: 868 076 331

Ante tal despliegue de tapas murcianas y vascas a uno lo que le apetece es probar todo, por lo que es recomendable visitar la taberna un par de veces para hacerse con los bocados más importantes.

Yo empiezo con un fresco tartar de salmón con zanahoria, tomate, mahonesa y aguacate perfecto para ir abriendo boca. También pruebo los mencionados platos fuera de carta, encontrando muy ricos los espárragos con cecina y, especialmente sabrosos, los chipirones rellenos en su tinta. La salsa es una delicia y la textura de los calamares, para no perderse el plato por nada del mundo. Aunque es una receta laboriosa, sobre todo si sois de los que tenéis que enviar fiambreras a media familia, el pochado a fuego lento de verduras con la tinta puede que sea, tras el pil pil, la mejor sopa de pan que podéis arrimaros a la boca.

El pastel de cabracho viene alto de pimiento rojo, lo que le hace tapar la sutileza del pescado en el sabor final. Algo parecido ocurre con la vieira gratinada, con una excesiva dosis de tomate, además de presentar el bicho picado y perder presencia de mar.

Termino con una cazuela de callos bien picaditos y muy ricos de sabor. Los sirven con una cucharadita de postre para que al cargar te lleves para adelante la gelatinosa salsa y que el placer sea completo. Gran plato.

El mundo dulce lo tienen absolutamente descartado en Los pintxos de Lucía, aunque con el café tienes la posibilidad de comerte un lazo de hojaldre con miel para salir con un buen nivel de glucosa.

En definitiva, Los pintxos de Lucía es una buena taberna vasca, con una carta que conjuga tapas típicas de Murcia y del País Vasco -el cocinero es de Bilbao- hechas todas en casa a precios adaptados a los bolsillos murcianos.