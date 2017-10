'Symphonic of Pink Floyd' Música. Teatro Romea. Murcia. Jueves a las 20.00 horas. Entrada: 42, 45 y 48 euros Miércoles, 18 octubre 2017, 23:12

'Symphonic of Pink Floyd' es un espectáculo interpretado por un elenco de voces de primer nivel que, acompañadas por la One World Symphonic Orchestra y una potente banda formada por músicos que han girado por todo el mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, etc., se unen para interpretar los éxitos de Pink Floyd, la banda de rock sinfónico más grande la historia.