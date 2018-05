Música Surf rock de Los Tiki Phantoms Música Plaza Julián Romea. Murcia. A las 11.45 horas. Entrada libre LA VERDAD Murcia Sábado, 5 mayo 2018, 19:37

El grupo de música instrumental catalán Los Tiki Phantoms, que se caracteriza por aparecer en los conciertos vestidos con un traje negro y una calavera en la cara, interpretarán sus mejores temas de surf rock recogidos en cuatro discos de estudio desde su debut, en 2006. Estarán acompañados, en este concierto que forma parte de la programación gratuita del WARM UP, por los madrileños The Limboos, y Eric Rotter & The Phantom.