Sergio Dalma: «Todas las canciones siguen impregnadas de amor y desamor» El artista de Sabadell llega a Cartagena para seguir descubriendo las canciones de 'Vía Dalma III', su homenaje más reciente a alguno de los grandes clásicos de la música italiana ALBERTO FRUTOS CARTAGENA Sábado, 19 mayo 2018, 20:46

Nueva visita a la Región de Sergio Dalma y nuevo cartel de 'Entradas agotadas' para su imponente colección. No falla, el artista de Sabadell roza las tres décadas de trayectoria caminando de triunfo en triunfo, sumando clásicos coreados por varias generaciones y acumulando conciertos abarrotados tanto por Europa como por Latinoamérica. Embarcado actualmente en la gira de 'Vía Dalma III', último capítulo, hasta la fecha, de la trilogía con la que el artista está recorriendo todos y cada uno de los rincones más reconocidos y característicos de la canción romántica italiana tradicional, Dalma sigue contando con el cariño y el apoyo de un público fiel y entregado a la causa. Poco importa si el estribillo corresponde a 'Bailar pegados', 'Galilea', 'Ninguna me amó como tú' o 'No voy a volver a llorar', algunos de los hits inconfundibles de su repertorio, o a 'El jardín prohibido', 'Volare', 'Será porque te amo', 'Gloria' o 'Yo no te pido la luna', melodías tan imbatibles como ajenas, el éxito está asegurado. Cuestión de experiencia, tablas, sudor y, ahora, esencia transalpina. Aprovechamos su visita a Cartagena para charlar con él sobre esta etapa de su carrera, su opinión sobre el romanticismo en la música que nos rodea y, por supuesto, la forma en la que se entrega a su público.

Cuándo Domingo 20, a las 20.00 horas Dónde: El Batel Cuánto: Entradas agotadas

-¿Cómo cree que ha evolucionado esta especie de saga italiana que ha vuelto a enamorar al público con su tercer capítulo, 'Vía Dalma III'?

-Se trata, básicamente, de una continuidad de las dos entregas anteriores. El repertorio es muy amplio y da para hacer un montón de 'Vía Dalmas' (risas). Lo que quizá hemos conseguido con este disco son temas más populares, llegar, por ejemplo, a canciones tan inmensas como las de Ricci e Poveri que en un principio las veía lejanas a mi estilo. Pero, en cualquier caso, los tres tienen su alta dosis de complicidad.

-¿Qué criterios ha seguido a la hora de dar forma al repertorio de este disco?

-He elegido las canciones de una forma muy mía, siguiendo un criterio muy personal. Siempre he seleccionado los temas que yo tenía en mi cabeza y, en ocasiones, escogiendo aquellos que han contado con popularidad en nuestro país. Además, en esta ocasión se ha dado la posibilidad de interpretar algunas canciones con el objetivo de darlas a conocer. Es un conjunto de temas que a mí me gustaba especialmente.

-En su anterior trabajo discográfico de estudio, 'Dalma', apostó por probar cosas nuevas en lo que respecta a su interpretación vocal. En este sentido, ¿de qué manera ha influido aquel disco en la manera de cantar que ha llevado a cabo en este 'Vía Dalma III'?

-Es diferente. Con 'Dalma', por ejemplo, era la primera vez que trabajaba con Pablo Cebrián como productor, algo que me apetecía mucho ya que, en mi opinión, un músico siempre tiene que tener esa inquietud de alejarse de la zona de confort y buscar cosas nuevas. En cuanto a voces y sonido era un disco, en cierta forma, más anglo, pero para estos 'Vía Dalma' tenía que apostar por una forma más mediterránea.

-El amor ha estado presente en la práctica totalidad de su repertorio a lo largo de su trayectoria. Observando y escuchando el mundo en la actualidad, ¿echa en falta más romanticismo en el panorama musical contemporáneo?

-Bueno, todas las canciones siguen impregnadas de amor y desamor. De una forma más oculta o menos, con un ritmo diferente a otro, pero siempre están presentes estas emociones. La sociedad puede cambiar mucho, pero la gente se sigue enamorando y desenamorando.

-Por último, si tuviera que escoger uno, ¿cuál es para usted el mayor compromiso que tiene con el público?

-Soy muy exigente conmigo mismo. Aquellas personas que han pagado una entrada para verme quieren, necesitan y exige, con razón, ver el cien por cien de mi esfuerzo en el escenario. Es una responsabilidad y un compromiso muy alto. El más importante de todos.