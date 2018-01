Un secreto a todo volumen

De Argentina a España y tiro (y destrozo) porque me toca. Cápsula, la banda formada en Buenos Aires a finales de los noventa por Martin Guevara y Coni Duchess, nació entre la poesía descarnada e hipnótica de Luis Alberto Spinetta y el rock caótico y rabioso de Charly García para arrasar con todo a su camino desde la intimidad que siempre aporta un buen guitarrazo a tiempo.

Cápsula Cuándo: Sábado 27, a las 22.30 horas Dónde: Sala 12&Medio Cuánto: 10€/13€

Asentados en Bilbao desde los primeros compases del siglo XXI, Cápsula ha ido creciendo disco a disco optando antes por los asaltos a la oscuridad psicodélica y los ecos del garaje de ventanas reventadas por el volumen que por el lado luminoso de la ruta. Así, desde su primer trabajo, 'Sublime', notable pero carente de la fuerza que sus sucesores desvelarían con el puño sobre la mesa, la banda ha tejido un discurso musical tan atractivo como complejo, tan revolucionario como irresistible, tan convincente como furioso. Discos como 'Rising Mountains', 'In The Land Of Silver Souls', 'Solars Secrets', producido por el legendario Tony Visconti, palabras mayores, o el reciente 'Santa Rosa', convencen a la primera escucha sin por ello realizar ningún tipo de favor a la salida de emergencia o el camino fácil.

Aquí se viene a jugar hasta el final, perderse entre las sombras de las montañas de acordes que recorren la espina dorsal y explotan de pura presión melódica. Cápsula te lleva al extremo, pero no te abandona en ningún momento, te guía hasta el ansiado refugio, te marca las huellas de una tierra prometida labrada a base de rock. Es clásico, es contemporáneo, es obligatorio.