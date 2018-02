El Kanka: «Tengo la satisfacción de haber llegado hasta aquí haciéndolo todo a mi manera» El Kanka. El cantautor malagueño presenta los temas de 'El arte de saltar', un nuevo trabajo recién sacado del horno A. FRUTOS Viernes, 23 febrero 2018, 22:46

La manera en la que Juan Gómez se mete en la piel de El Kanka es la misma con la que el público se adentra en su particular manera de contar y cantar las cosas: desde la autenticidad y el entusiasmo brillante y luminoso. La trampa y el artificio desaparecen por completo en la niebla de lo intrascendente, otorgando el protagonismo justo y necesario al lado honesto de la melodía y la palabra, ese espacio en el que la obra del cantautor malagueño se desarrolla con la naturalidad de lo que realmente importa.

Desde 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo', un debut cuyo contenido estaba a la altura de un título memorable, hasta el reciente 'El arte de saltar', pasando por 'El día de suerte de Juan Gómez' y el espléndido 'De pana y rubí', El Kanka ha sabido construir una trayectoria a través de la tradición popular convertida en estado de ánimo. No todo son alegrías, claro, pero incluso en los dramas más absolutos queda un resquicio de esperanza a la que poder escribir y poner voz. El Kanka lo sabe y lo hace de una forma en la que es imposible no creérselo. Charlamos con Juan horas antes de que inaugure en Murcia esta nueva etapa de su carrera.

Cuándo Sábado 24, a las 19.30 horas Dónde: El Corte Inglés Cuánto: Entrada libre

-'El arte de saltar', su nuevo disco, ha salido a la venta hoy mismo. Dígame la verdad, ¿se pasan más nervios los momentos previos a la publicación de un álbum o los primeros momentos posteriores al lanzamiento?

-(Piensa) Pues no sabría decir, la verdad. Son nervios distintos, aunque creo que yo no me pongo demasiado nervioso, tengo más ganas de sacar el disco que otra cosa.

-Asegura que este nuevo trabajo tiene un punto de maldad que no tienen sus discos previos. ¿Qué ha motivado la aparición de este nuevo elemento en su música?

-Bueno, en realidad cuando dije eso estaba pensando en un par de canciones concretas del disco, en las que hablo un poco de la susceptibilidad extrema que parece que estamos viviendo hoy día y también en la facilidad con la que se opina sobre la vida ajena. Lo que lo ha motivado ha sido la vida misma (risas).

-En términos musicales, recibe con los brazos abiertos sonidos característicos del folclore sudamericano. ¿Qué era lo que más le atraía de este género a la hora de profundizar en él?

-Lo que pasa es que en mi casa se ha escuchado muchísimo folclore sudamericano, así que para mí es como música de cabecera. Al margen de eso, en general la música de raíz me resulta fascinante, tiene una autenticidad y una profundidad que, casi por definición, no encuentras tanto en la música, digamos, más moderna.

-¿Llegar al reconocimiento a través del boca oreja generado entre el público es más especial?

-Diría que sí. Creo que se genera una comunión con el público que no surge en una carrera más meteórica. Yo estoy muy orgulloso de cómo estamos haciendo las cosas y valoro mucho todo lo bueno que me está pasando, porque me lo he currado paso a paso, disco a disco, y concierto vacío tras concierto vacío.

-Para un artista como usted, al que estamos tan acostumbrados a ver siempre con una sonrisa y transmitiendo buenas sensaciones, ¿qué cosas son las que más le indignan de estos tiempos que nos han tocado vivir?

-Me indignan muchísimas cosas. Desde la caterva de políticos ladrones que tenemos en el poder a que la riqueza en el mundo esté tan mal repartida o que estemos mandando el mundo al carajo a nivel ambiental. Creo que hay mucho por lo que quejarse e indignarse, pero pienso que la mejor actitud es la constructiva, y no la derrotista. Bueno, eso y que tengo un carácter alegre por naturaleza.

-¿Qué cosas se pierden y se ganan en ese camino que usted ha recorrido entre la independencia y la industria musical?

-Supongo que hay sitios a los que se llega más fácilmente a través de una mutinacional y con alguna barrera me he topado siendo independiente. Muchas veces la industria musical es una lucha de gigantes en las que un artista como yo no puede competir, pero también tengo la satisfacción de haber llegado hasta aquí haciéndolo todo a mi manera.

-Su aparición en la última edición de Operación Triunfo fue un hecho muy comentado. Aquella visita, así como las versiones de alguna de sus canciones realizadas por la ganadora del programa, Amaia, ¿de qué manera real han afectado a su carrera?

-Bueno, eso es muy difícil de calcular, y además habrá que verlo con el paso del tiempo, pero así a bote pronto, he notado que mucha gente que seguramente no me habría conocido de otra manera, ha empezado a escucharme, y en ese sentido ha sido una plataforma muy buena.

-Y ahora que ha terminado, ¿qué opina del fenómeno generado por el programa? ¿Está de acuerdo en que ha sido una edición que ha apostado más por la música que por los aspectos puramente televisivos?

-Creo que sí, aunque al final es lo que es, pero diría que al menos en intención ha habido una vuelta de tuerca.

-Si no me equivoco, Murcia siempre ha sido un lugar con el que ha tenido una conexión muy especial. ¿Qué relación tiene con la ciudad? ¿Qué es lo que más disfruta cuando nos visita?

-Ciertamente, es una ciudad en la que mi música ha conectado desde el principio, y además viví con tres murcianos en Madrid. Además, tengo muchísimos amigos murcianos. Lo que más disfruto es precisamente eso, que puedo verlos cuando voy. Y, claro, tomarme con ellos unos quinticos frescos y unas marineras.