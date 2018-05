Saludando al futuro Música. La Yesería, Murcia. Sábado 19, a las 21.30 horas. Entradas: 10€/12 Viernes, 18 mayo 2018, 21:49

Atención, cita obligatoria. Los madrileños Anaut presentan en Murcia su tercer trabajo discográfico, 'Hello there' y confirman, a lo grande, las sospechas y expectativas depositadas en ellos tras '140' y 'Time goes on', sus imponentes precedentes. Folk, rock, rythm and blues y, sobre todo, soul de altura para una banda que no deja de crecer de forma irresistible.