Desde el rincón más obsceno del ser humano

De izquierda a derecha, Javi Coll, Cristina Alcázar, Francisco Boira y Toni Acosta.

Una obra nunca representada en España y estrenada en Elche, 'Placeres íntimos', recala en la Región para dar rienda suelta a los pensamientos que volcó el dramaturgo sueco Lars Norén. La trama transcurre a partir del fallecimiento de la madre de los hermanos protagonistas. Tras la incineración, los dos hijos, que hacía tiempo que no se veían, pasarán la noche junto a sus esposas en la casa del pequeño de los dos. El hogar será testigo del decadente y grotesco mundo conyugal que escenifican estas parejas.

'Placeres íntimos'. Águilas Dónde Auditorio Infanta Elena. Cuándo Viernes a las 21.00 horas. Entradas 14 y 16 euros.

«Tú no quieres que las cosas pierdan su valor, tú no quieres que mamá esté en esa urna, tú no quieres que nada cambie, tú quieres que todo siga siendo como fue», certezas dolorosas de un hermano hacia otro que surgen durante una larga noche de reproches y quejas que callar, nostalgia y miedos de estos dos matrimonios, que dejan ver sus inseguridades, sus verdaderas necesidades y sus deseos.

La obra se fija especialmente en la parte más obscena de las relaciones personales, en los detalles más burdos, como ese agujero, esa pequeña mancha, o esa gota de sudor, o de orina. Grandes revelaciones del desgaste de la pareja, del ser humano y de la vida.

Violencia, sexualidad y humor perverso se dejan ver en esta historia surrealista dirigida por José Martret que cuenta con el cartagenero Pedro Vera a cargo de la iluminación y la murciana Isis de Coura, responsable del espacio escénico.

El elenco está formado por Toni Acosta, Javi Coll, Cristina Alcázar y Francisco Boira. Fruto del encuentro de estos dos últimos actores en un anterior montaje, 'Palabras Encadenadas', y un viaje a Buenos Aires en el que ven representada la obra surge la idea de interpretar 'Placeres íntimos'. Eso sí, una versión reducida, de hora y media, frente a las cuatro del montaje original.