Revolución con mirada renovada Atrezo. La banda murciana presenta su primer LP, 'La cuenta atrás', con el que inauguran una nueva e ilusionante etapa en su carrera ALBERTO FRUTOS Viernes, 25 mayo 2018, 01:19

Una de las mejores cosas que tiene la ilusión es que, cuando rima con la realidad y se aísla por completo de la pose y el artificio, termina siendo altamente contagiosa. Y eso es lo que ocurre cuando se habla con José Fructuoso y David Pina, miembros de Atrezo, quienes han dejado de restar meses, semanas y días para poder, al fin, contar las horas que quedan antes de subirse a las tablas del Teatro Romea para presentar su primer disco largo, 'La cuenta atrás'. Un trabajo producido por Antonio Araez y Alberto Belando que, tras 'Mírame', EP que servía para asentar las bases del discurso musical del grupo, funciona tanto como primer paso de mirada alta y piernas (melódicas) robustas como declaración de intenciones pop escrita con tinta firme. 'La cuenta atrás' de Atrezo, en su forma contradictoria, no deja de mirar hacia delante. Charlamos con ellos.

Atrezo. Murcia Dónde Teatro Romea. Cuándo Viernes 25, a las 21.00 horas. Entradas 9€/12€/15€ Completa Georgina.

-¿Cómo se lleva eso de estrenar disco en un escenario tan imponente como el Teatro Romea?

-Deseando que llegue la hora. Estamos inquietos, por supuesto, pero con esos nervios que ilusionan. Tenemos todas las ganas del mundo de hacer cantar a nuestro público, de emocionarnos juntos. Estrenar nuestro disco en este gran templo de la música es lo mejor que podríamos haber deseado nunca.

-¿Cómo han vivido la acogida de 'La cuenta atrás'? ¿Qué ha sido lo más especial que les ha ocurrido desde que el disco vio la luz el pasado mes de abril?

-Hemos tenido un recibimiento realmente cariñoso, nos han escrito para hablarnos de lo que les hacía sentir el disco, nos han señalado canciones como esenciales en sus listas musicales y, sobre todo, nos han hablado de las ganas de vivirlas en directo. Estamos muy felices.

-En estos tres años que han separado su primer EP ('Mírame') y 'La cuenta atrás', ¿ha habido algún momento especialmente duro en el que hayan pensado en tirar la toalla?

-Confesaremos que cuando nos embarcamos en 'La cuenta atrás' nos mirábamos y nos decíamos el uno al otro que estábamos locos (risas). Es un proyecto ambicioso donde hemos intentado no escatimar en nada y dejarnos la vida y el tiempo en ello. Hay mucho trabajo en este disco, le hemos dado mil vueltas a cada canción, a su sonido, a los pasos que deberíamos seguir para hacer un buen lanzamiento, etc. Pero tirar la toalla es algo que no entra en nuestros planes, tenemos muy claro que la música nos da la vida, nos sentimos felices encima de los escenarios y esperamos seguir así durante muchos años.

-Siendo consciente de la importancia que tiene un primer disco para cualquier banda, ¿la criba para escoger las canciones que forman parte de 'La cuenta atrás' ha sido muy complicada? ¿Se han quedado muchos temas en el cajón o han ido a por todas con todo?

-Nos encanta esa fase en la que elegimos los temas que entrarán en el disco. Se han quedado fuera bastantes canciones, hemos tratado de elegir los diez temas con los que más nos sentimos identificados, los temas que más nos hacen sentir. De esa manera es mucho más fácil conectar después con el público. Será una conexión totalmente verdadera.

-¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento que han hecho en este camino hasta encontrar su sonido?

-Poder identificar qué es lo que nos hace sentir realmente cómodos, a nivel de mensaje en una canción, de melodías y de instrumentos. Todo eso es lo que nos ha dado como resultado ese sonido del que podemos hablar finalmente como concepto donde todo se ve unido.

-¿Qué papel juega la amistad en Atrezo? ¿Tiene una influencia directa en el proceso de composición de los temas?

-La amistad es algo fundamental para nosotros. Somos personas que creemos que hagas lo que hagas tienes que hacerlo rodeado de personas en las que confíes y que te aporten buen rollo. Para nosotros es imprescindible saber que la persona que está al lado siempre está dispuesta a sumar.