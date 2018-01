«Repetir algo que nos ha funcionado no es una opción» Marlango. El dúo formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo regresa a Murcia para ofrecer un concierto en el que repasarán su trayectoria y darán pistas de su próximo disco ALBERTO FRUTOS Viernes, 12 enero 2018, 08:45

Marlango nos tienen con la impaciencia a flor de piel a la espera de un nuevo disco desde 2014, año en el que publicaron 'El porvenir', un último trabajo en el que las pistas en castellano dejadas por su predecesor, 'Un día extraordinario', se convirtieron en excelsas y brillantes certezas. Tras las sucesivas escuchas, no quedaba demasiado margen para la duda, estábamos ante una gloriosa reformulación de las normas y reglas que habían estructurado hasta entonces la carrera de la banda liderada por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, voz y piano, cadencia y ruptura de esquemas, atrevimiento y verdad. Convertidos en dúo tras la marcha de Óscar Ybarra, responsable de los sonidos de trompeta más hermosos y embriagadores que adornaron aquellos primeros años marcados por los compases de 'Automatic Imperfection' y el sobresaliente 'The electrical morning', Marlango continúa recorriendo escenarios con la elegancia de un ave nocturna en mitad del océano capaz de anidar en el rock y el soul, el bolero y la electrónica, el góspel y el jazz, siempre el jazz. Una banda que nació hace más de una década de los versos de un Tom Waits que soñaba con pisar las aceras de Nueva Orleans, ¿quién no?, y que ha crecido hasta volverse tan única como atípica, tan referente como referencia, tan bohemia como madrugadora. Hablamos con Alejandro antes de que desplieguen su magnetismo musical y escénico en Murcia.

-A estas alturas de su carrera, ¿qué es la ambición para Marlango?

Cuándo Sábado 13, a las 21.30 horas Dónde: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas Cuánto: 25 euros

-Cada disco y cada gira lo quieres hacer mejor. Lo que se va aprendiendo de las canciones y del escenario lo quieres aprovechar. Es algo similar a los deportistas, siempre intentamos superarnos.

-Con el paso de los discos y los conciertos, ¿cuesta más entrar en una canción o salir de ella?

-Vas teniendo más y mejor información del oficio, pero también hay que estar atento a los malos hábitos. Lo fundamental es dejar que sea la canción la que mande y que nos lleve donde quiera que sea, sin oponer resistencia.

-La carrera de Marlango ha estado repleta de cambios sin que se perdiera la esencia del grupo por el camino. Queda claro que la estabilidad se puede conseguir desde el movimiento perpetuo, ¿no?

-Necesitamos escribir canciones, esto es así, y lo hacemos como podemos, con los elementos que tenemos delante. Además, sucede que somos los dos muy curiosos y algo de eso imagino que se cuela en las canciones. Repetir algo que nos ha funcionado no es una opción, no nos dejamos.

-Su último trabajo hasta la fecha, 'El Porvenir', supuso la confirmación del castellano como un idioma al que su música se adapta a la perfección. ¿Fue más sencillo 'deshacerse' del inglés después del fantástico 'Un día extraordinario'?

-Leonor llevaba un tiempo escribiendo muchas cosas en castellano y lo que nos costó más fue acostumbrarnos el uno al otro al nuevo idioma. Ahora sería raro volver a trabajar con el inglés.

-¿Cuándo podremos escuchar el próximo trabajo? ¿Mantendrá esa línea más intensa y rockera que encontrábamos en 'El Porvenir'?

-Estará listo para la primavera, entre abril y mayo, y no tiene nada que ver con 'El Porvenir'. Es un disco inspirado en las bandas sonoras de algunas películas que nos gustan mucho y que va a estar muy centrado alrededor del piano.

-¿Echan en falta más música de su estilo dentro de la industria española? Pocos son los artistas que se atreven a señalar a leyendas como Tom Waits, Leonard Cohen o Nick Cave como sus referentes.

-Ahora mismo están pasando muchas cosas muy interesantes y diferentes entre sí, desde Ángel Stanich a Jacobo Serra, pasando por Maika Makovski o Carletti Porta. Hay que buscar un poco, pero están ahí y lo están haciendo increíblemente bien.

-¿Por qué creen que nos empeñamos tanto en dividir la música en minorías y mayorías? ¿La cantidad es realmente tan importante cuando hablamos del arte?

-Igual para la industria sí, pero la verdad es que a mí no me importa nada.

-Esta última gira está siendo una de las más extensas de toda su carrera. ¿Cómo hacen para que no pesen los kilómetros en la espalda y se mantenga esa ilusión de subirse a un escenario?

-Estamos disfrutando todo el tiempo de un gran viaje de fin de curso. Nos encanta lo que hacemos.

-En los últimos años, Murcia se ha convertido en uno de los lugares en los que más oportunidades hemos tenido de poder disfrutar de su música en directo ¿Cómo es vuestra relación con la ciudad?

-Llevamos años yendo y tenemos buenos amigos ahí, así que es un placer porque ya sabemos que vamos a comer muy rico y con buen vino (risas).

-Perdón por el tópico final pero, ¿qué le piden al recién estrenado 2018?

-Yo a título personal quiero ser mejor padre. Y que llueva más.