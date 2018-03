Noise Box: «Sin repercusión fuera de la Región es muy difícil avanzar» El grupo murciano continúa con la gira de presentación de 'Every Picture of You Is When You Were Younger', su último y aclamado trabajo ALBERTO FRUTOS Viernes, 2 marzo 2018, 02:01

Hace unos años, en estas mismas páginas, se preguntaba el Maestro con mayúsculas, Jam Albarracín, si una banda podía ser tan buena como Noise Box y que solamente lo supieran unos pocos. Pues bien, el tiempo ha dictado una sentencia basada en el sentido común y la coherencia y, al fin, el grupo liderado por Jesús Cobarro ha conseguido un merecido reconocimiento y aplauso general gracias a su última entrega discográfica, 'Every Picture of You Is When You Were Younger', que funciona a la perfección como resumen y explosión de todas y cada una de sus virtudes. La melancolía sobrevolando cada guitarra rasgada, los acordes inesperados trazando la aventura sonora más desafiante, la satisfacción de descubrir detalles escondidos en cada nuevo encuentro. A punto de finalizar esta etapa de su extensa carrera y meterse en el estudio de Paco Loco para grabar su nuevo trabajo, Noise Box se encuentra en un más que envidiable estado de forma. Hablamos y celebramos con Jesús.

-Hace más de un año desde la publicación de 'Every Picture of You Is When You Were Younger', ¿qué lugar creen que ha terminado ocupando dentro de su discografía?

-Es el trabajo que vamos a recordar con más cariño en el futuro. En el plano artístico es el que nos ha hecho sentir más satisfechos y orgullosos y, además, nos ha abierto muchas puertas a varios niveles.

-En alguna ocasión han hablado de este trabajo como un disco terapéutico. ¿Hasta qué punto les ha marcado a nivel personal?

-Creo que no siempre es fácil no perderse en la rutina, o vivir sin echar de menos el pasado o sin preocuparse en exceso por el futuro menos inmediato, pero es cuando realmente uno tiene más posibilidades de ser feliz. Cuando se cae en la tentación de no apreciar lo que tienes y entras en un bucle constante de obligaciones que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos contagiados por esta sociedad, recordar las canciones del disco y lo que significan puede ser útil.

-En esa rutina casi diaria de la que habla y que divide una vida normal de un oficio que requiere tantos esfuerzos como el musical, ¿dónde se encuentra el equilibrio entre la desesperación y la inspiración?

-En ocasiones van unidas de la mano. Cuando nos encontrábamos componiendo el disco, yo me encontraba en una situación de máximo estrés preparándome una oposición mientras combinaba dos empleos de profesor. Esa frustración por no poder dedicar más tiempo a vivir, a pasar tiempo junto a la gente que quiero, o a hacer música, que es lo que más me apasiona, es lo que hacía que brotaran las canciones. Es muy difícil encontrar ese equilibrio al que te refieres, y creo que perderlo es el principal motivo por el cual muchas bandas se disuelven, aunque creo que nosotros nos estamos convirtiendo en muy buenos equilibristas en ese sentido.

-¿Cómo se vive la experiencia de volver a ser una banda emergente a nivel nacional después de haberlo sido en el ámbito regional hace tanto tiempo?

-En cierto sentido es como rejuvenecer. En Murcia ya éramos una banda consolidada, pero sin repercusión fuera de la Región es muy difícil avanzar y nos habríamos sentido un tanto atrapados en ese sentido. Ser a la vez veteranos y emergentes nos está permitiendo disfrutar de sentir cómo crecemos y avanzamos. Estamos viviendo una nueva adolescencia musical en nuestra edad adulta.