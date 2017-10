Soziedad Alkohólica. El regreso de la apisonadora El grupo actuará el viernes 13 a las 22.00 horas en Garaje Beat Club Viernes, 13 octubre 2017, 08:58

Después de casi tres décadas escupiendo canciones desde las entrañas, Soziedad Alkoholica sigue manteniendo intactas sus intenciones de analizar, desde la furia y el impacto, el aquí y ahora. Especialmente si, como ocurre, los escombros amenazan desde la invisibilidad de una certeza que pocos se atreven a observar con detenimiento. Desde su mismo título, 'Sistema Antisocial', el nuevo disco de la banda nacida en Vitoria coloca sus trece cartas sobre la mesa desvelando más de un as en la manga, suponiendo un golpe directo al estómago de la conciencia. No esperéis respiro en su directo, no se permiten tiempos muertos que no sean para resucitar con más fuerza. Su regreso a Murcia, además, pone fin a una larga etapa de ausencia en nuestra región, lo que siempre aumenta las características históricas de cualquier reencuentro. En definitiva, tenemos todos los argumentos necesarios posibles para acudir a un concierto en el que Soziedad Alkoholika, además, repasará alguno de los clásicos más potentes de su repertorio como 'Piedra contra tijera', 'S.H.A.K.T.A.L.E' o la inmensa 'Nos vimos en Berlín'. A su lado, la banda murciana Osezno presentará los temas de su disco homónimo publicado en este mismo año y con el que consiguen introducir interesantes variaciones melódicas con tintes rockeros clásicos a sonidos cien por cien Metalcore. Un logro que expande sus logros sobre el escenario y que les confirma como una de las bandas más interesantes surgidas dentro del género en los últimos años.