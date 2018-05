Eli Paperboy Reed: «Siento que mis canciones han recibido una nueva vida» Eli Paperboy Reed El artista estadounidense llega a Murcia acompañado por la High & Mighty Brass Band para ofrecer una nueva demostración de soul sudoroso y palpitante ALBERTO FRUTOS Viernes, 25 mayo 2018, 01:34

Establecer comparaciones entre géneros musicales es un ejercicio que se balancea entre lo injusto y lo innecesario, pero, maldita sea, aquí hemos venido a confesar nuestros pecados y, en ese sentido, el soul gana la partida con la fuerza de una tempestad de perdón, sexo, baile y gritos ahogados y compartidos. Una afirmación con la que Eli Husock, mundialmente conocido como Eli Paperboy Reed, ha demostrado coincidir a lo largo de una discografía que en sus mejores momentos, correspondientes a 'Roll with you' y 'Come and Get It!', conseguía desprender el aroma de los grandes clásicos, imbatibles referentes que se citaban en la privilegiada garganta de un chaval capaz de desatar el blanco y negro de nuestros tímpanos. Tras el fallido 'Nights Like This', disco que coincidía con su salto a una multinacional de la talla de Warner, Reed recuperaba algo de punch con 'My Way Home', viaje de vuelta al lado independiente de la industria que traía ecos de su mejor versión. Ahora, el estadounidense termina de confirmar su regreso por la puerta grande con 'Eli Paperboy Reed Meets High & Mighty Brass Band', un trabajo que revisa alguna de las canciones más importantes de su repertorio con el empuje y la energía radiante que aporta el conjunto de músicos de Brooklyn. Nuevos y desatados vientos para un conjunto de temas que terminan de ubicar al bueno de Eli en una renovada zona de confort. Hablamos con él.

Eli Paperboy Reed. Murcia Dónde Sala REM. Cuándo Viernes 25, a las 22.30 horas. Entradas 16€/20€

-¿Recuerda la primera vez que sintió esa conexión especial con el soul?

-Probablemente fue a los trece años cuando escuché un disco de singles de Ray Charles en su etapa con Atlantic Records. De hecho, ¡aquella colección de canciones me sigue impresionando!

-¿Cómo y cuándo surge esta colaboración con la maravillosa High & Mighty Brass Band?

-Los había visto muchas veces en Brooklyn, son mis amigos. Además, fueron teloneros de algunos de mis conciertos hace unos años y, desde entonces, siempre había querido colaborar con ellos. Tienen una esencia Nueva Orleans que me encanta y un toque funky muy especial y personal que, en mi opinión, funciona perfectamente con lo que plantea mi música.

-Publicó su debut cuando apenas tenía veinte años. ¿De qué forma ha cambiado su manera de ver la industria musical desde entonces?

-¡Necesitaría varias páginas para responder! Ha habido muchísimos cambios desde que empecé. Spotify, plataformas de streaming, el regreso del vinilo… Tengo suerte de haber podido seguir haciendo lo que me gusta con éxito.

-¿Qué es lo más complicado de crecer dentro de un sector profesional tan variante y complejo como el suyo?

-Tienes que seguir siendo relevante y asegurarte de que la gente puede encontrar fácilmente tu música. Además, debes mantenerte firme en tus ideas musicales, pero, al mismo tiempo, tratar de acercarte y adaptarte a los avances que propone la era moderna.

-¿Qué es lo que más ha disfrutado del reencuentro con canciones clave de su repertorio como 'Come and get it', o 'Take my love with you'?

-Está siendo un auténtico placer interpretarlas con la High & Mighty Brass Band. Como te comenté, aportan un enfoque tan distinto y especial que es casi como tocar temas totalmente diferentes. Siento que mis canciones han recibido una nueva vida.

-¿Cómo ha marcado su carrera el paso de una multinacional como Warner a la independencia de un sello como Yep Roc?

-Hay muchos factores positivos y negativos en un cambio así. Por ejemplo, me encanta poder llamar al propietario de Yep Roc y hablar sobre el disco y los planes de futuro, pero, a la vez, los sellos independientes no manejan los mismos presupuestos que las grandes discográficas. De todos modos, estoy muy feliz y espero trabajar con Yep Roc muchos años más.

-Para todos aquellos que quieran profundizar en el género, ¿quiénes serían los artistas esenciales de la historia del soul?

-Vaya, esa es una pregunta realmente difícil. Yo recomendaría escuchar a grupos de góspel como The Violinaires y Swanee Quintet o a artistas tan enormes como Bobby Womack, James Carr, Candi Staton, Al Green, Syl Johnson o Tyrone Davis.

-Y en el panorama actual, ¿quién considera que destaque especialmente en el género?

-Está siendo un momento especialmente delicado para el género tras el fallecimiento de Sharon Jones y Charles Bradley, pero creo que Colemine Records en Ohio está tomando la antorcha de Daptone. Sus artistas, como, por ejemplo, Ben Pirani y Durand Jones & The Indications, están haciendo cosas geniales y el dueño de Colemine, Terry Cole, tiene un gusto excelente.