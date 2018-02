Música grandiosa y sin etiquetas Los músicos y cantantes interpretan un tema fusionado en 'Music Has No Limits'. El espectáculo 'Music Has No Limits' fusiona canciones de diversos géneros y épocas a través de una original y potente puesta en escena NATALIA BENITO Sábado, 10 febrero 2018, 04:46

Por qué un lenguaje tan universal como la música tiene que estar encasillado en géneros o estilos? De una generación acostumbrada a poner etiquetas y clasificaciones a todo lo que hace y consume, surgen una serie de artistas inconformistas dispuestos a romper los esquemas de la música, que es precisamente lo que pretende 'Music Has No Limits' -'La música no tiene límites'-, un espectáculo que vuelve a la Región tras agotar entradas en Murcia -en febrero de 2017- y Cartagena -en octubre-.

La propuesta, que ha recorrido Estados Unidos, México e Italia, actuando en espacios como el Lincoln Center de Nueva York o el Bayfront Park de Miami - ante 200.000 personas-, vuelve con un montaje renovado en cuanto a repertorio y escenografía, además de otras sorpresas, para que puedan disfrutar tanto los que ya son fans de este formato como los asistentes primerizos, que acudirán a un homenaje a los grandes himnos musicales de todos los tiempos mediante sus sorprendentes fusiones, que van más allá de una colección de canciones versionadas: «Unimos piezas maestras de la música clásica con el funk; el góspel y el rap con el heavy metal, y sopranos cantando arias de ópera con éxitos de house» explica Tomás Aldás, 'production manager' de la compañía.

Cuándo Sábado 10 de febrero a las 21.00 horas. Dónde Auditorio Víctor Villegas. Entradas Entre 20 y 30 euros.

De esta forma, tratan de crear lo que desde la productora denominan 'La playlist de tu vida', tomando como protagonistas canciones fácilmente reconocibles para animar al público de cualquier edad a asistir a un espectáculo que va más allá de la música, donde la escenografía adquiere gran importancia, con un vestuario y una estética muy cuidada, y una explosión de luz y color con el que se pretende mantener al público expectante y fascinado desde el primer hasta el último minuto.

Entre el amplio y variado repertorio estarán temas como 'Bohemian Rapsody', de Queen; 'O mio babbino caro', de Puccini; 'Someone like you' de Adele; o 'Sweet Child O'Mine', de Guns N'Roses, todo ello interpretado con gran originalidad.

Para mantener vivo el espectáculo, la compañía ha realizado una campaña de búsqueda de nuevos talentos a nivel internacional durante dos meses en Europa y América a través del Centro Internacional de Talento. 'Music Has No Limits' no trata de encontrar solo a cantantes, músicos o DJ's con un talento descomunal para la música, eso se da por descontado, sino a los que posean también otras dotes que permitan mantener la magia de esta propuesta en que los músicos interpretan a una serie de personajes. «Lo importante es lo que su personaje tiene que transmitir dentro del espectáculo, que suene igual sea quien sea esa noche el saxofonista, el violinista o la cantante. El público viene a ver un montaje de 'Music Has No Limits'» sentencia Tomás Aldás. Nuevos o veteranos artistas, músicos callejeros y autodidactas conforman un elenco que cada noche reúne a más de una treintena de personas.