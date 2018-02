Neon Lights: «La música alternativa en España es un mal negocio» Neon Lights. La banda murciana regresa con 'A Slice of Life', un trabajo que suma matices y calma la fuerza musical que les caracteriza A. FRUTOS Viernes, 16 febrero 2018, 01:14

Neon Lights han tomado aire en medio de la tempestad. Su discurso musical argumentado en las bases más imponentes del post punk adquiere en 'A Slice of Life', su (muy) reciente trabajo, un tono más pausado y reflexivo, igualmente explosivo, sí, pero más audaz en el suspiro. Se mantienen intactas las atmósferas que construyeron los escenarios sobre los que se movían las canciones de 'Late' o 'The Blue Rider', sus imponentes pasos previos, pero la puerta de salida ha adquirido un color mucho más llamativo. Hay épica contenida que revienta siempre cuando los puntos finales amenazan con llegar sin piedad ni compasión, las letras continúan trazando un camino deslumbrante y la comunión entre objetivos y metodología protagoniza toda una ruta en que la banda murciana consigue evolucionar sin perder de vista su marcada personalidad. En definitiva, la maquinaría se muestra perfectamente engrasada. Ahora toca cumplir y derribar las expectativas sobre el escenario. Primer round, esta misma noche. Hablamos con Dani Nieto, bajista, horas antes.

Cuándo Viernes 16, a las 22.30 horas Dónde: Sala 12&Medio Cuánto: 5 /7 euros.

-A la hora de hablar de 'A Slice of Life', ustedes hacen referencia al equilibrio que se ha buscado entre la experimentación y la accesibilidad. ¿Cómo han trabajado estos dos ámbitos, a priori, tan distantes?

-En este sentido, el disco está dividido en dos partes, una primera mitada más accesible y una segunda más oscura y, en cierta forma, experimental. Se trata de una idea que nos llegó al ver cómo se desarrollaban las canciones y, de alguna forma, creo que el catalizador fue que nos atreviéramos a desarrollar un idea pop como es el tema 'The Sun Shines on our Behalf' y que quisiéramos que estuviera en el mismo disco que otras canciones de corte menos clásico, en las que hemos podido seguir experimentando con pedales de efectos y sintetizadores de todo tipo.

-Es curioso que, en estos tiempos que corren, este disco parezca apostar de una manera menos contundente que sus predecesores por la rabia. ¿Conviene mantener la cabeza fría también en las canciones?

-La verdad es que tienes razón en esto que comentas y no había reparado en ello. Me vienen a la mente letras de algunos temas de 'Late', como 'Another Indie Fraud', 'Red Light'o 'Jellyfish', y sí que había mucha rabia en ellas, una rabia que se gritaba hacia afuera. Creo que, sin embargo, tanto 'A Slice of Life' como 'The Blue Rider', el EP que editamos entre 'Late' y el nuevo disco, son más íntimos, hablan hacia el interior y cuentan historias más personales, más definidas. En este sentido, creo que hemos crecido, tanto en lo referente a las letras como a la hora de construir las canciones y dotarlas de matices.

-Si estuviera en sus manos, y con el peso que les da su experiencia como parte de la misma, ¿cambiarían algo de la escena musical que encontramos en Murcia? ¿Es realmente oro todo lo que reluce?

-No nos hemos planteado nunca lo que cambiaríamos, pero está claro que no es oro todo lo que reluce. Si te paras a revisar los muros de Facebook de los grupos, ya sean de Murcia o de toda España, parece que la escena indie es maravillosa, que todos los discos son geniales, que todos los conciertos están llenos y que todo el mundo está viviendo de su música, cuando no es así. La música alternativa en España es un mal negocio, tanto económicamente como en lo referente al reconocimiento que puedas tener por tus canciones. Todo lo comentado a nivel nacional creo que se puede extrapolar perfectamente a Murcia.

-Alguna que otra teoría asegura que es más sencillo llegar que mantenerse. En base a su experiencia, ¿lo confirman o lo desmienten?

-Totalmente confirmado.