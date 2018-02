Tras llenar el Teatro Romea a principios de 2017, el espectáculo ‘Music Has No Limits’ vuelve a Murcia. Esta propuesta ha creado un nuevo lenguaje fusionando todos los géneros musicales: clásico, pop, rock, góspel, ópera, house, etc, a través de grandes canciones de todas las épocas, con una escenografía espectacular. El potente montaje ya ha triunfado en lugares como el Lincoln Center de Nueva York y el Teatro Real de Madrid.