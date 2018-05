Los museos acaparan un fin de semana cargado de arte Ocho planes recomendados para este fin de semana IVÁN ROSIQUE Murcia Viernes, 18 mayo 2018, 13:08

1 Fiesta El Día y la Noche de los Museos

Con motivo del Día Internacional de los Museos, Murcia y Cartagena abren al público sus espacios museísticos, cuya oferta cultural se verá potenciada por un extensísimo programa de actividades y espectáculos.

La capital se adelantará el viernes con diversos actos de interés, como la incorporación de una obra de Antonio Campillo a la colección del Museo de la Ciudad, varias visitas guiadas y exhibiciones de danza, dibujo en directo y grabado en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería. La fiesta del arte seguirá el sábado con conciertos, más visitas guiadas y otras atracciones para animar al público a conocer museos tan destacados como el Arqueológico, el Ramón Gaya, el Museo de la Ciencia y el Agua o el de Bellas Artes.

La del sábado será una jornada de puertas abiertas en todos los museos de Caragena, que podrán visitarse gratuitamente y de forma ininterrumpida desde ocho de la mañana a dos de la madrugada. Los visitantes podrán realizar un 'tour' por toda la ciudad portuaria para descubrir un enorme oferta cultural. Las paradas en el Museo del Teatro Romano, el ARQUA, el MURAM o el Museo Arqueológico son ineludibles.

Información Cuándo Murcia: 18 y 19 de mayo. Cartagena: 19 de mayo. Dónde Murcia y Cartagena. Precio Entrada libre.

2 Concierto Sergio Dalma

Vuelve a Cartagena el Sergio Dalma más mediterráneo para presentar el último capítulo de 'Vía Dalma', su colección dedicada a la música italiana. El cantante melódico lleva a su terreno composiciones de Lucio Dalla, Domenico Modugno, Matia Bazar, Antonello Venditti, Pino Donaggio o Nicola di Bari. Una selección de canciones italianas de varias épocas y estilos, grabadas en Milán con músicos italianos y productor italiano pero que, sin embargo, suenan completamente a Sergio Dalma.

Información Cuándo Domingo 20 de mayo a las 20 horas. Dónde Auditorio El Batel de Cartagena. Precio 28/35/45/50 euros.

3 Teatro Esto no es la casa de Bernarda Alba

José Manuel Mora le da un atrevido giro de tuerca al clásico libreto de García Lorca. Los sexos se invierten en esta versión protagonizada por hombres, sin perder en absoluto el mensaje feminista de la obra. Los diálogos del autor se mantienen inalterados, adquiriendo nuevos matices y significados en labios masculinos. Un aclamado monaje que podrá verse este fin de semana en Murcia y en Cartagena.

Información Cuándo y dónde 18 de mayo a las 21 horas en el Teatro Romea de Murcia, 19 de mayo a las 21.30 en el Teatro Circo de Cartagena. Precio Murcia: 15/22/25 euros. Cartagena: 20/24 euros.

4 Cine Filmoteca Regional

El Día y la Noche de los Museos hace que la Filmoteca haya estado especialmente acertada programando este fin de semana 'Loving Vincent'. Esta sorprendente película es el primer largometraje de la historia elaborado mediante fotogramas pintados al óleo. Un total de 56.800 cuadros aportan una plasticidad única a este homenaje al inmortal Vincent Van Gogh. Podrá verse el viernes a las 19 horas y el sábado a las 20.

La Filmoteca también continuará con su XIII muestra de cine LGTBI con 'La herida' el viernes a las 19.30 y 'Tierra de Dios' a las 21.30. El sábado se proyectará 'Una mujer fantástica' a las 21.45 y el domingo a las 20 horas la oscarizada 'Call Me by Your Name'.

Los amantes del cine clásico podrán ver dos de las obras maestras de Ingmar Bergman: 'El rostro', el sábado a las 21.30, y 'Fresas salvales', el domingo a las 18 horas.

Información Cuándo Del 18 al 20 de mayo. Dónde Filmoteca Regional de Murcia. Precio 2.50 euros por sesión.

5 Actividades Día de Internet

Los apasionados de las nuevas tecnologías tienen una cita este fin de semana en la Plaza Circular de Murcia. Durante dos días los asistentes podrán programar un robot, explorar mundos de realidad virtual, pilotar un dron, charlar con una Inteligencia Artificial y jugar al videojuego 'Holfraine', un shooter cooperativo ganador del Premio PlayStation Talents del año pasado. Además, varios expertos ofrecerán charlas sobre temas de interés como la programación para móviles, los 'eSports' o el 'blockchain'.

Información Cuándo sábado 19 de mayo, de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas y el domingo 20, de 11 a 14 horas. Dónde Plaza Circular de Murcia. Precio Entrada libre.

6 Teatro Cronología de las bestias

La actriz Carmen Machi protagoniza una obra sobre la capacidad del ser humano para mentir y mentirse a sí mismo. Una incómoda espiral de engaños y autoconvencimientos que hará reflexionar a los espectadores sobre varias cuestiones de gran calado.

Información Cuándo Viernes 18 de mayo a las 21 horas. Dónde Teatro Villa de Molina. Precio 20 euros.

7 Concierto Mi Capitán

Mi Capitán protagoniza la Fiesta Presentación del Festival Sonorama Ribera. El 'supergrupo' catalán presentará su último disco 'Un tiro por la salud del Imperio', con el que mantiene su trayectoria ascendente con nuevas canciones que denotan una mayor madurez. Estarán acompañados por Elure y She's a Star DJ.

Información Cuándo Sábado 19 de mayo a las 22.30. Dónde Sala REM de Murcia. Precio 12/15 euros.

8 Concierto Faluka

El ciclo Murcia Tres Culturas propone un viaje sonoro por el Mediterráneo a cargo de Faluka, un grupo que combina sonidos ibéricos con músicas de países vecinos como Marruecos, Túnez o Grecia. Un viaje a la vez exótico y familiar con instrumentos poco convencionales como el bağlama, el nay o el pandero cuadrado.